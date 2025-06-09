Может ли беспроводная зарядка "убить" батарею смартфона: что говорят специалисты

Владельцы смартфонов Apple наверняка знакомы с зарядкой MagSafe, даже если не пользуются ею. MagSafe — это технология беспроводной зарядки, которая появилась с момента выпуска серии iPhone 12 в 2020 году. Несмотря на очевидное удобство, действительно ли она безопасна для батареи телефона?

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Об этом пишет slashgear.com.

Издание напоминает, что MagSafe – это магнитная система, которая позволяет использовать различные аксессуары (как чехлы, кошельки, держатели для карт и прочее). Магниты на задней стороне iPhone или совместимого чехла притягивают зарядное устройство или аксессуар, и после того как устройство примагничено, начинается беспроводная зарядка. В этой связи вопрос насчет возможного вреда для аккумулятора выглядит логичным: все-таки магниты и электроника – совершенно разные вещи.

Дружат ли MagSafe и батарея

Как отмечают эксперты, нет никаких веских доказательств, указывающих на связь между зарядкой MagSafe и более быстрым износом аккумулятора (конечно, если вы используете сертифицированное зарядное устройство).

Смартфоны и беспроводная зарядка Фото: Getty

Обычно беспокойство насчет MagSafe основано на нескольких ключевых пунктах. В частности, это:

тепло, выделяемым во время зарядки,

последствия частного присоединения и отсоединения iPhone от MagSafe,

влияние более высокой скорости зарядки на аккумулятор.

С одной стороны, верно, что беспроводная зарядка может генерировать больше тепла, чем обычная (и таким образом ускорять износ батареи). Но с другой стороны, у Apple есть специальная функция под названием Optimized Battery Charging. Она предназначена для того, чтобы такого износа не происходило, и для этого ограничивает зарядку выше 80%, когда устройство нагревается слишком сильно.

Что касается присоединения и отсоединения iPhone от зарядного устройства, то это в принципе может привести к дополнительной нагрузке на компоненты зарядки. Но если речь идет о правильном использовании и сертифицированных аксессуарах, то причин для беспокойства быть не должно.

А если вы волнуетесь из-за более высокой скорости зарядки, то Apple предусмотрела и этот момент – добавила встроенные средства защиты (такие же, что предотвращают перегрев).

Еще следует помнить, что на состояние батареи iPhone могут влиять и экстремальные температуры – и жара, и холод. В таких неблагоприятных условиях заряжать телефон не следует. А идеальная температура, по данным Apple, составляет от 17 до 22 градусов по Цельсию.

Что действительно "убивает" батарею смартфона

Как отмечает издание, пользователи иногда возлагают вину за быструю разрядку аккумулятора на MagSafe – и при этом не учитывают действительно важный фактор.

Причиной разрядки батареи вполне может быть фоновая активность приложений. Некоторые приложения продолжают выполнять задачи в фоновом режиме, даже если вы их активно не используете, а это тоже расходует заряд аккумулятора. Так что для ненужных приложение фоновое обновление лучше просто отключить.

Также на заряд батареи негативно влияют включенные службы определения местоположения. Для них лучше выставить режим «во время использования», чтобы они работали только тогда, когда нужны.

Ранее Фокус писал о том, что надо делать, чтобы телефон работал дольше. В том числе, назывались и распространенные ошибки, которые могут испортить аккумулятор.

Также стало известно, что корейские ученые изобрели зарядку, которая может работать даже под водой. Это гибкий и биосовместимый ультразвуковой приемник, который обеспечивает беспроводную зарядку в самых невероятных условиях – от морских глубин до подкожных тканей.