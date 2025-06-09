Чи може бездротова зарядка "вбити" батарею смартфона: що кажуть фахівці

Власники смартфонів Apple напевно знайомі із зарядкою MagSafe, навіть якщо не користуються нею. MagSafe — це технологія бездротової зарядки, яка з'явилася з моменту випуску серії iPhone 12 у 2020 році. Попри очевидну зручність, чи справді вона безпечна для батареї телефона?

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Про це пише slashgear.com.

Видання нагадує, що MagSafe — це магнітна система, яка дає змогу використовувати різні аксесуари (як-от чохли, гаманці, тримачі для карток та інше). Магніти на задній стороні iPhone або сумісного чохла притягують зарядний пристрій або аксесуар, і після того як пристрій примагнічений, починається бездротова зарядка. У зв'язку з цим питання щодо можливої шкоди для акумулятора має логічний вигляд: усе-таки магніти й електроніка — абсолютно різні речі.

Чи дружать MagSafe і батарея

Як зазначають експерти, немає жодних вагомих доказів, які б вказували на зв'язок між зарядкою MagSafe і швидшим зносом акумулятора (звісно, якщо ви використовуєте сертифікований зарядний пристрій).

Смартфони та бездротова зарядка Фото: Getty

Зазвичай занепокоєння щодо MagSafe ґрунтується на кількох ключових пунктах. Зокрема, це:

тепло, що виділяється під час заряджання,

наслідки приватного приєднання і від'єднання iPhone від MagSafe,

вплив більш високої швидкості заряджання на акумулятор.

З одного боку, вірно, що бездротова зарядка може генерувати більше тепла, ніж звичайна (і таким чином прискорювати знос батареї). Але з іншого боку, в Apple є спеціальна функція під назвою Optimized Battery Charging. Вона призначена для того, щоб такого зносу не відбувалося, і для цього обмежує зарядку вище 80%, коли пристрій нагрівається занадто сильно.

Що стосується приєднання і від'єднання iPhone від зарядного пристрою, то це в принципі може призвести до додаткового навантаження на компоненти зарядки. Але якщо йдеться про правильне використання і сертифіковані аксесуари, то причин для занепокоєння бути не повинно.

А якщо ви хвилюєтеся через вищу швидкість зарядки, то Apple передбачила і цей момент — додала вбудовані засоби захисту (такі самі, що запобігають перегріванню).

Ще слід пам'ятати, що на стан батареї iPhone можуть впливати й екстремальні температури — і спека, і холод. У таких несприятливих умовах заряджати телефон не слід. А ідеальна температура, за даними Apple, становить від 17 до 22 градусів за Цельсієм.

Що дійсно "вбиває" батарею смартфона

Як зазначає видання, користувачі іноді покладають провину за швидке розрядження акумулятора на MagSafe — і при цьому не враховують справді важливий фактор.

Причиною розрядки батареї цілком може бути фонова активність додатків. Деякі програми продовжують виконувати завдання у фоновому режимі, навіть якщо ви їх активно не використовуєте, а це теж витрачає заряд акумулятора. Тож для непотрібних додатків фонове оновлення краще просто вимкнути.

Також на заряд батареї негативно впливають увімкнені служби визначення місця розташування. Для них краще виставити режим "під час використання", щоб вони працювали тільки тоді, коли потрібні.

Раніше Фокус писав про те, що треба робити, щоб телефон працював довше. Зокрема, називалися і поширені помилки, які можуть зіпсувати акумулятор.

Також стало відомо, що корейські вчені винайшли зарядку, яка може працювати навіть під водою. Це гнучкий і біосумісний ультразвуковий приймач, який забезпечує бездротову зарядку в найнеймовірніших умовах — від морських глибин до підшкірних тканин.