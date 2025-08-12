Смартфоны Honor бьют рекорды продаж: почему они так нравятся пользователям (фото)

Китайские смартфоны Honor вышли в лидеры на европейских рынках смартфонов. За первый квартал 2025 года продажи этого бренда выросли на 20%.

Related video

Такого успеха удалось добиться, в том числе, благодаря разнообразным линейкам смартфонов, пишет gizmochina.com. Однако для некоторых пользователей китайская система наименований может показаться несколько запутанной. Издание помогает разобраться в моделях м сериях Honor.

Серия Magic

Подойдет для тех, кто ищет смартфоны премиум-класса. На данный момент флагманом является Honor Magic 7 Pro, который конкурирует с такими успешными моделями, как Samsung Galaxy S25 Ultra и Apple iPhone 16 Pro Max.

Honor Magic 7 Pro называют достойной премиум-моделью Фото: gizmochina.com

Телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, имеет 50-мегапиксельную основную камеру в паре с 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом и оснащен функциями искусственного интеллекта.

Есть и базовая модель Honor Magic 7. Она оснащена тем же чипсетом Snapdragon 8 Elite и теми же характеристиками, что и 7 Pro, за исключением телеобъектива.

Серия «Числа»

«Числовая» серия Honor более бюджетная, но тоже с очень хорошими зарактеристиками.

Последняя модель — линейка Honor 400. Премиум-модель Honor 400 Pro работает на базе Snapdragon 8 третьего поколения, оснащена той же 200-мегапиксельной основной камерой, что и серия Magic, и имеет защиту IP68.

Honor 400 – вполне приличная базовая модель Фото: phonearena.com

Базовый Honor 400 оснащен процессором Snapdragon 7 третьего поколения и имеет более скромную степень защиты от воды IP65. Но он тоже получил 200-мегапиксельную камеру и OLED-дисплей.

Серия X

Тут все еще более лаконично – более скромный процессор, достаточно мощная батарея и дисплей нормального среднего уровня.

Серия Х – самая бюджетная и лаконичная Фото: Honor

Характеристиками эта серия не поражает, но для базовых функций служит отлично.

Также стало известно, что китайский бренд Honor выпустит смартфоны с рекордно большой батареей. Речь об аккумуляторе более 8000 мАч.

Ранее компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, но технически это не совсем так.

Еще Фокус писал, что гаджеты Honor попали в число самых популярных брендов смартфонов в Европе. Кроме него, из китайских телефонов в списке оказались Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.