Смартфоны Honor бьют рекорды продаж: почему они так нравятся пользователям (фото)
Китайские смартфоны Honor вышли в лидеры на европейских рынках смартфонов. За первый квартал 2025 года продажи этого бренда выросли на 20%.
Такого успеха удалось добиться, в том числе, благодаря разнообразным линейкам смартфонов, пишет gizmochina.com. Однако для некоторых пользователей китайская система наименований может показаться несколько запутанной. Издание помогает разобраться в моделях м сериях Honor.
Серия Magic
Подойдет для тех, кто ищет смартфоны премиум-класса. На данный момент флагманом является Honor Magic 7 Pro, который конкурирует с такими успешными моделями, как Samsung Galaxy S25 Ultra и Apple iPhone 16 Pro Max.
Телефон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, имеет 50-мегапиксельную основную камеру в паре с 200-мегапиксельным перископическим телеобъективом и оснащен функциями искусственного интеллекта.
Есть и базовая модель Honor Magic 7. Она оснащена тем же чипсетом Snapdragon 8 Elite и теми же характеристиками, что и 7 Pro, за исключением телеобъектива.
Серия «Числа»
«Числовая» серия Honor более бюджетная, но тоже с очень хорошими зарактеристиками.
Последняя модель — линейка Honor 400. Премиум-модель Honor 400 Pro работает на базе Snapdragon 8 третьего поколения, оснащена той же 200-мегапиксельной основной камерой, что и серия Magic, и имеет защиту IP68.
Базовый Honor 400 оснащен процессором Snapdragon 7 третьего поколения и имеет более скромную степень защиты от воды IP65. Но он тоже получил 200-мегапиксельную камеру и OLED-дисплей.
Серия X
Тут все еще более лаконично – более скромный процессор, достаточно мощная батарея и дисплей нормального среднего уровня.
Характеристиками эта серия не поражает, но для базовых функций служит отлично.
Также стало известно, что китайский бренд Honor выпустит смартфоны с рекордно большой батареей. Речь об аккумуляторе более 8000 мАч.
Ранее компания Honor представила новый складной смартфон Magic V5. Она утверждала, что он самый тонкий в мире, но технически это не совсем так.
Еще Фокус писал, что гаджеты Honor попали в число самых популярных брендов смартфонов в Европе. Кроме него, из китайских телефонов в списке оказались Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.