Батарея на 7200 мАг і 200 Мп камера: ці смартфони Honor не залишать шансів іншим флагманам

Компанія Honor готується представити 15 жовтня смартфони Magic 8 і Magic 8 Pro. Судячи з витоків, новинки отримають потужний процесор, гігантські акумулятори і просунуті камери з телефото на 200 Мп.

Related video

Серія Honor Magic 8 обіцяє здивувати деякими особливостями. Обидві моделі побудовані на перевідному чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5, але відрізнятимуться екранами, батареями і швидкістю зарядки, пише Gizmochina.

Honor Magic 8

Базова модель отримає плоский 6,58-дюймовий екран з роздільною здатністю 1.5K, а також акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою 90-ватної дротової зарядки. Бездротова зарядка, судячи з усього, залишиться ексклюзивом Pro-версії.

Набір камер наступний: основна (50 Мп), надширококутна (50 Мп) і 200-мегапіксельний модуль з перископічним телеоб'єктивом. Така роздільна здатність тут використовується неспроста. Крім оптичного зуму, при додатковому цифровому наближенні зберігатиметься висока деталізація завдяки великому запасу для кропу (обрізання центральної частини кадру). До того ж очікується спеціальний мультиспектральний датчик, який покращує точність передачі кольору. Фронтальна камера отримає роздільну здатність 50 Мп.

Honor Magic 8 Pro

Старша модель виділяється 6,71-дюймовим дисплеєм із вигнутими по чотирьох сторонах краями. Акумулятор тут ще більш ємний — на 7200 мАг. Швидкість зарядки також зросте: 120 Вт по дроту і 80 Вт від бездротової станції. Набір камер, включно з 200-Мп телевіком і 50-Мп фронтальною, буде таким самим, як у базовій модифікації.

Крім смартфонів, 15 жовтня Honor, ймовірно, анонсує топовий планшет MagicPad 3 Pro. З чуток, апарат оснастять чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, великою 13,3-дюймовою LCD-панеллю з роздільною здатністю 3.2K і частотою розгортки 165 Гц, а також батареєю на 12 450 мАг.

Раніше Фокус повідомляв, що ще Honor випустить недорогий смартфон з найпотужнішим чіпом і швидким екраном. Гаджет середнього класу належить до серії GT і може дебютувати з частотою оновлення екрана 165 Гц і передовим процесором.