На подходе важное обновление для iPhone, не пропустите: что добавят в iOS 26.1 (фото)

Недавно Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.1 — крупного апдейта, который принесет на актуальные iPhone исправления ошибок, а также ряд полезных нововведений. Публичный релиз ожидается в конце октября.

Вслед за небольшим патчем iOS 26.0.1, Apple начала тестирование более существенного обновления. Оно расширит возможности искусственного интеллекта Apple Intelligence, а также добавит несколько приятных улучшений в стандартные приложения, пишет 9to5mac.

Приложение "Телефон" в iOS 26.1 с оформлением Liquid Glass Фото: macrumors.com

Что нового в iOS 26.1

Новые языки для Apple Intelligence: Фирменный ИИ от Apple станет доступен еще на восьми языках, включая датский, голландский, шведский, турецкий, китайский и вьетнамский.

Фирменный ИИ от Apple станет доступен еще на восьми языках, включая датский, голландский, шведский, турецкий, китайский и вьетнамский. Расширение доступности переводчика в AirPods: Функция Live Translation, которая позволяет переводить речь в реальном времени, получит поддержку пяти новых языков, включая японский, корейский, итальянский и китайский.

Функция Live Translation, которая позволяет переводить речь в реальном времени, получит поддержку пяти новых языков, включая японский, корейский, итальянский и китайский. Новые жесты в Apple Music: В музыкальном плеере появится удобный жест — теперь можно будет переключать треки с помощью свайпа по названию песни.

В музыкальном плеере появится удобный жест — теперь можно будет переключать треки с помощью свайпа по названию песни. Изменения в стандартных утилитах: В "Телефоне" клавиатура номеронабирателя получит свежий дизайн в стиле "жидкого стекла". В "Фото" изменится внешний вид ползунка для перемотки видео, а в "Календаре" события из сторонних календарей будут подсвечиваться разными цветами для лучшей наглядности.

В "Телефоне" клавиатура номеронабирателя получит свежий дизайн в стиле "жидкого стекла". В "Фото" изменится внешний вид ползунка для перемотки видео, а в "Календаре" события из сторонних календарей будут подсвечиваться разными цветами для лучшей наглядности. Фоновые обновления безопасности: Apple переименовала функцию Rapid Security Updates в Background Security Improvement. Она позволяет устанавливать критические патчи безопасности в фоновом режиме, не дожидаясь полноценного апдейта системы.

Ожидается, что публичная версия iOS 26.1 выйдет в конце октября, ориентировочно 27 числа.

Раньше мы сообщали, что пользователи пожаловались на еще одну проблему с iPhone в iOS 26. Любое крупное обновление не застраховано от сбоев и ошибок, и iOS 26 не стала исключением. К зафиксированным ранее жалобам пользователей теперь добавилась новая.