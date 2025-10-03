На підході важливе оновлення для iPhone, не пропустіть: що додадуть в iOS 26.1 (фото)

Нещодавно Apple випустила першу бета-версію iOS 26.1 — великого апдейта, який принесе на актуальні iPhone виправлення помилок, а також низку корисних нововведень. Публічний реліз очікується наприкінці жовтня.

Related video

Слідом за невеликим патчем iOS 26.0.1, Apple почала тестування більш істотного оновлення. Воно розширить можливості штучного інтелекту Apple Intelligence, а також додасть кілька приємних поліпшень у стандартні додатки, пише 9to5mac.

Додаток "Телефон" в iOS 26.1 з оформленням Liquid Glass Фото: macrumors.com

Що нового в iOS 26.1

Нові мови для Apple Intelligence: Фірмовий ШІ від Apple стане доступний ще вісьмома мовами, включно з датською, голландською, шведською, турецькою, китайською та в'єтнамською.

Фірмовий ШІ від Apple стане доступний ще вісьмома мовами, включно з датською, голландською, шведською, турецькою, китайською та в'єтнамською. Розширення доступності перекладача в AirPods: Функція Live Translation, яка дає змогу перекладати мову в реальному часі, отримає підтримку п'яти нових мов, включно з японською, корейською, італійською та китайською.

Функція Live Translation, яка дає змогу перекладати мову в реальному часі, отримає підтримку п'яти нових мов, включно з японською, корейською, італійською та китайською. Нові жести в Apple Music: У музичному плеєрі з'явиться зручний жест — тепер можна буде перемикати треки за допомогою свайпа за назвою пісні.

У музичному плеєрі з'явиться зручний жест — тепер можна буде перемикати треки за допомогою свайпа за назвою пісні. Зміни в стандартних утилітах: У "Телефоні" клавіатура номеронабирача отримає свіжий дизайн у стилі "рідкого скла". У "Фото" зміниться зовнішній вигляд повзунка для перемотування відео, а в "Календарі" події зі сторонніх календарів будуть підсвічуватися різними кольорами для кращої наочності.

У "Телефоні" клавіатура номеронабирача отримає свіжий дизайн у стилі "рідкого скла". У "Фото" зміниться зовнішній вигляд повзунка для перемотування відео, а в "Календарі" події зі сторонніх календарів будуть підсвічуватися різними кольорами для кращої наочності. Фонові оновлення безпеки: Apple перейменувала функцію Rapid Security Updates на Background Security Improvement. Вона дає змогу встановлювати критичні патчі безпеки у фоновому режимі, не чекаючи повноцінного апдейту системи.

Очікується, що публічна версія iOS 26.1 вийде наприкінці жовтня, орієнтовно 27 числа.

Раніше ми повідомляли, що користувачі поскаржилися на ще одну проблему з iPhone в iOS 26. Будь-яке велике оновлення не застраховане від збоїв і помилок, і iOS 26 не стала винятком. До зафіксованих раніше скарг користувачів тепер додалася нова.