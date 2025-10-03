Оновлення iOS 26: користувачі поскаржилися на ще одну проблему з iPhone

Будь-яке велике оновлення не застраховане від збоїв і помилок, і iOS 26 не стала винятком. До зафіксованих раніше скарг користувачів тепер додалася нова.

Люди кажуть, що не можуть активувати iMessage за номером телефону в iOS 26, зазначає phonearena.com. Наприклад, у деяких користувачів не виходить активувати iMessage за номером телефону, якщо у них неактивна SIM-карта або eSIM з тим самим номером телефону, що й активна SIM-карта на iPhone.

Ті, хто зіткнувся з цією проблемою, бачать повідомлення "Не доставлено" для відправлених iMessage. Отримувати iMessage вони теж не можуть — натомість вхідні повідомлення надсилаються і приймаються по RCS і SMS.

У крайньому разі повідомлення iMessages можна відправити, використовуючи адресу електронної пошти замість номера телефону. Але це лише тимчасове рішення, і воно, звісно, не дуже зручне.

Компанія Apple вже запропонувала інструкцію з усунення цих неполадок. Користувачам радять витягти неактивну SIM-карту і спробувати повторно активувати iMessage. Щоб видалити невикористовувану eSIM-карту, треба перейти в розділ "Стільниковий зв'язок" у додатку "Налаштування". Як правило, неактивну SIM-карту потрібно видалити, якщо у вас відображаються дві SIM-карти з однаковим номером телефону.

Якщо у вас неактивна фізична SIM-карта, витягніть її з iPhone. Після вилучення неактивної SIM-карти iMessage можна активувати, перейшовши до "Повідомлень", натиснувши "Надіслати та отримати", а потім натиснувши на номер телефону, що відображається.

Раніше експерти зазначали, що оновлення iOS змінило інтерфейс, і давали рекомендації щодо того, як розібратися з новим iPhone. Наприклад, зараз корисна функція очищення вбудованого браузера Safari виявилася фактично захованою.

Взагалі, багато користувачів були незадоволені оновленням iOS 26 для iPhone. Але є і прості трюки, які допомагають впоратися з можливими збоями.