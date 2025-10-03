Обновление iOS 26: пользователи пожаловались на еще одну проблему с iPhone

Любое крупное обновление не застраховано от сбоев и ошибок, и iOS 26 не стала исключением. К зафиксированным ранее жалобам пользователей теперь добавилась новая.

Люди говорят, что не могут активировать iMessage по номеру телефона в iOS 26, отмечает phonearena.com. Например, у некоторых пользователей не получается активировать iMessage по номеру телефона, если у них неактивная SIM-карта или eSIM с тем же номером телефона, что и активная SIM-карта на iPhone.

Те, кто столкнулся с этой проблемой, видят уведомление "Не доставлено" для отправленных iMessage. Получать iMessage они тоже не могут – вместо этого входящие сообщения отправляются и принимаются по RCS и SMS.

В крайнем случае сообщение iMessages можно отправить, используя адрес электронной почты вместо номера телефона. Но это лишь временное решение, и оно, конечно, не очень удобное.

Компания Apple уже предложила инструкцию по устранению этих неполадок. Пользователям советуют извлечь неактивную SIM-карту и попробовать повторно активировать iMessage. Чтобы удалить неиспользуемую eSIM-карту, надо перейти в раздел "Сотовая связь" в приложении "Настройки". Как правило, неактивную SIM-карту нужно удалить, если у вас отображаются две SIM-карты с одинаковым номером телефона.

Если у вас неактивная физическая SIM-карта, извлеките ее из iPhone. После извлечения неактивной SIM-карты iMessage можно активировать, перейдя в "Сообщения", нажав "Отправить и получить", а затем нажав на отображаемый номер телефона.

Ранее эксперты отмечали, что обновление iOS поменяло интерфейс, и давали рекомендации насчет того, как разобраться с новым iPhone. Например, сейчас полезная функция очистки встроенного браузера Safari оказалась фактически спрятанной.

Вообще, многие пользователи были недовольны обновлением iOS 26 для iPhone. Но есть и простые трюки, которые помогают справиться с возможными сбоями.