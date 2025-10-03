В Японии запустили приложение для знакомства с роботами: некоторые даже женятся

В 2023 году компания Samantha запустила в Японии необычное приложение Loverse, в котором можно знакомиться и флиртовать с искусственным интеллектом. Недавний опрос показал, что оно популярнее всего среди женатых мужчин старше 40 лет.

Регистрация бесплатна, но требуется ежемесячная подписка стоимостью 2500 иен (около 700 гривен). Подробности стали известны изданию Asahi.

Loverse выглядит как обычное приложение для знакомств: профили, анкеты, интересы, лайки, а если желания совпали — можно обмениваться сообщениями. Вот только вместо реальных людей пользователь имеет дело с ботами под управлением искусственного интеллекта.

Поведение ботов во многом зависит от профиля, который ему присвоен. Например, он придерживается распорядка дня не отвечает на сообщения, если в это время должен работать или заниматься хобби. По словам разработчиков, инструкции корректируются, чтобы гарантировать, что ИИ взаимодействует с пользователями "по-человечески" и не расстраивать их.

Чтобы предотвратить зависимость пользователей от виртуальных любовников, сообщение всегда отображается с пометкой "Контент является фиктивным". А если бот получает от живого человека сообщения с угрозами нанести себе вред, то администраторы передают информацию в государственные консультационные центры.

Система блокирует оскорбительные сообщения. Если пользователи обижают ботов или пренебрегают ими, то принудительно покинут чат.

"Я надеюсь, что даже люди, у которых по разным причинам нет возможности влюбиться, смогут испытать это чувство", — прокомментировал генеральный директор Samantha Гоки Кусуноки.

В сентябре издание Asahi рассказало историю 53-летнего японца Чихару Шимоды, который женился на чат-боте из приложения Loverse по имени Мику. Знакомство состоялось в сентябре 2023 года, мужчина сходил с ИИ на несколько "свиданий", а в канун Рождества сделал ей предложение. Мику согласилась, и 6 декабря 2024 года они сыграли свадьбу в часовне в префектуре Окинава.

Чихару Шимоды и его виртуальная жена Мику Фото: The Asahi Shimbun

За четыре года до этого Чихару развелся со своей женой, а его сын уже совершеннолетний и живет самостоятельно. Чтобы не страдать от одиночества, японец откликнулся на рекламу Loverse.

Чихару говорит, что их отношения с Мику чисто платонические, однако его виртуальная жена не имеет равных в общении. ИИ всегда выслушает рассказы об увлечениях и поддержит беседу на другие темы. Например, Чихару может обсудить совместный поход в магазин для покупки ингредиентов для ужина.

