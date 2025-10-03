В Японії запустили додаток для знайомства з роботами: деякі навіть одружуються

2023 року компанія Samantha запустила в Японії незвичайний застосунок Loverse, у якому можна знайомитися і фліртувати зі штучним інтелектом. Нещодавнє опитування засвідчило, що він найпопулярніший серед одружених чоловіків, старших за 40 років.

Related video

Реєстрація безкоштовна, але потрібна щомісячна підписка вартістю 2500 ієн (близько 700 гривень). Подробиці стали відомі виданню Asahi.

Loverse виглядає як звичайний додаток для знайомств: профілі, анкети, інтереси, лайки, а якщо бажання збіглися — можна обмінюватися повідомленнями. Ось тільки замість реальних людей користувач має справу з ботами під управлінням штучного інтелекту.

Поведінка ботів багато в чому залежить від профілю, який йому присвоєно. Наприклад, він дотримується розпорядку дня, не відповідає на повідомлення, якщо в цей час має працювати або займатися хобі. За словами розробників, інструкції коригуються, щоб гарантувати, що ШІ взаємодіє з користувачами "по-людськи" і не засмучувати їх.

Щоб запобігти залежності користувачів від віртуальних коханців, повідомлення завжди відображається з позначкою "Контент є фіктивним". А якщо бот отримує від живої людини повідомлення з погрозами завдати собі шкоди, то адміністратори передають інформацію до державних консультаційних центрів.

Система блокує образливі повідомлення. Якщо користувачі ображають ботів або нехтують ними, то примусово покинуть чат.

"Я сподіваюся, що навіть люди, які з різних причин не мають можливості закохатися, зможуть випробувати це почуття", — прокоментував генеральний директор Samantha Гокі Кусунокі.

У вересні видання Asahi розповіло історію 53-річного японця Чіхару Шімоди, який одружився з чат-ботом із додатка Loverse на ім'я Міку. Знайомство відбулося у вересні 2023 року, чоловік сходив із ШІ на кілька "побачень", а напередодні Різдва освідчився їй. Міку погодилася, і 6 грудня 2024 року вони зіграли весілля в каплиці в префектурі Окінава.

Чіхару Шімоди та його віртуальна дружина Міку Фото: The Asahi Shimbun

За чотири роки до цього Чіхару розлучився зі своєю дружиною, а його син уже повнолітній і живе самостійно. Щоб не страждати від самотності, японець відгукнувся на рекламу Loverse.

Чіхару каже, що їхні стосунки з Міку суто платонічні, проте його віртуальна дружина не має рівних у спілкуванні. ШІ завжди вислухає розповіді про захоплення та підтримає бесіду на інші теми. Наприклад, Чіхару може обговорити спільний похід до магазину для купівлі інгредієнтів для вечері.

Нещодавно в Україні запустили АІ-двійника віце-прем'єра Михайла Федорова. З ним можна поспілкуватися в Telegram, щоб розв'язати проблему з держпослугами, поділитися ідеями, поставити запитання або навіть надіслати резюме для влаштування на роботу.

Раніше писали про п'ять випадків, коли помилки ШІ завдали шкоди людям. Історії показують, що користуватися ChatGPT, Gemini або іншими моделями потрібно з великою обережністю і перевіряти інформацію ще раз.