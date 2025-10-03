На 20% выгоднее: инновационная технология обеспечит дома бесплатной энергией из-под земли

Компания Dig Energy разрабатывает инновационную технологию, которая сделает геотермальные насосы доступными для добычи дешевой энергии и отопления домов.

Недавно компания объявила о получении венчурного финансирования в размере 5 миллионов долларов для пилотного проекта. Об этом пишет издание The Cooldown.

Инвестор Джоханна Вольфсон называет геотермальные тепловые насосы самым эффективным способом отопления и охлаждения зданий. По его словам, технология Dig Energy может сделать их рентабельными для установки.

Компания разработала специальный геотермальный бур, в котором вместо традиционных твердосплавных головок используется жидкость под большим давлением. Ожидается, что такая замена сама по себе снизит стоимость буровых установок на 20%. Если технология окажется достаточно эффективной, то геотермальные тепловые насосы могут стать гораздо более доступными как для частных домов, так и для предприятий.

В интервью TechCrunch генеральный директор Dig Дульси Мэдден заявила, что в Соединенных Штатах геотермальная энергия уже несколько десятилетий составляет 1% от общего числа строящихся объектов. Однако первоначальные затраты очень высоки, что отпугивает потенциальных владельцев насосов.

"Тепло под нашими ногами в изобилии, оно надежно и всегда есть, — отметила гендиректор в интервью Interesting Engineering. — Сделав геотермальное отопление и охлаждение простыми, масштабируемыми и конкурентоспособными по цене по сравнению с менее эффективными подходами, такими как поставка топлива и воздушные тепловые насосы, мы можем обеспечить настоящую энергетическую независимость зданий по всему миру".

