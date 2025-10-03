На 20% вигідніше: інноваційна технологія забезпечить будинки безоплатною енергією з-під землі

Компанія Dig Energy розробляє інноваційну технологію, яка зробить геотермальні насоси доступними для видобутку дешевої енергії та опалення будинків.

Нещодавно компанія оголосила про отримання венчурного фінансування в розмірі 5 мільйонів доларів для пілотного проєкту. Про це пише видання The Cooldown.

Інвестор Джоханна Вольфсон називає геотермальні теплові насоси найефективнішим способом опалення та охолодження будівель. За його словами, технологія Dig Energy може зробити їх рентабельними для встановлення.

Компанія розробила спеціальний геотермальний бур, у якому замість традиційних твердосплавних головок використовується рідина під великим тиском. Очікується, що така заміна сама по собі знизить вартість бурових установок на 20%. Якщо технологія виявиться досить ефективною, то геотермальні теплові насоси можуть стати набагато доступнішими як для приватних будинків, так і для підприємств.

В інтерв'ю TechCrunch генеральний директор Dig Дульсі Медден заявила, що в Сполучених Штатах геотермальна енергія вже кілька десятиліть становить 1% від загальної кількості об'єктів, що будуються. Однак початкові витрати дуже високі, що відлякує потенційних власників насосів.

"Тепло під нашими ногами в достатку, воно надійне і завжди є, — зазначила гендиректорка в інтерв'ю Interesting Engineering. — Зробивши геотермальне опалення та охолодження простими, масштабованими та конкурентоспроможними за ціною порівняно з менш ефективними підходами, як-от постачання палива та повітряні теплові насоси, ми можемо забезпечити справжню енергетичну незалежність будівель по всьому світу".

