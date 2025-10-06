"Секретная" технология для электрокаров сэкономит тысячи долларов на энергии: что такое V2G

Технология Vehicle-to-Grid (V2G) превращает электромобили в портативные электростанции, что делает владение ими гораздо выгоднее.

После 18 лет ожиданий V2G наконец-то выходит из лабораторий и готовится к массовому внедрению. Сразу несколько крупных энергетических компаний в Австралии запускают пилотные проекты, которые позволят владельцам электрокаров продавать излишки энергии из своих батарей обратно в сеть, пишет The Driven.

Сколько можно заработать

V2G функционирует с помощью двунаправленного зарядного устройства, которое не только заряжает электромобиль, но и может забирать энергию из его аккумулятора для питания электроники в доме. Это в том числе может пригодиться во время блекаутов. А в моменты пикового спроса, когда цены на электричество максимальны, владелец может продать энергию из своей батареи.

По данным одного из пилотных проектов, участники могут зарабатывать от 2000 до 3000 долларов в год. За 10 лет эксплуатации автомобиля эта сумма может достигнуть $25 000, что кардинально меняет экономику владения электрокаром.

"Представьте подобные предложения от автопроизводителей: если вы купите эту машину, ваши расходы на топливо обнулятся, а счета за электричество станут отрицательными. Это весьма убедительная концепция", — говорит Дэн Адамс, согенеральный директор компании Amber.

Препятствия для внедрения

Есть два нюанса: гарантия на батарею и совместимость. Многие компании опасались, что постоянная отдача энергии в сеть приведет к быстрой деградации аккумулятора, и не давали гарантию на такой сценарий использования. Однако тесты показывают, что разрядка в режиме V2G происходит на очень низкой мощности (7-11 кВт), что гораздо менее вредно для АКБ, чем резкое ускорение авто (80-300 кВт).

Кроме того, выяснилось, что почти все современные электрокары технически способны работать в режиме V2G, даже если производитель этого не заявляет. Это означает, что для массового применения технологии нужен лишь пересмотр гарантийных обязательств, а новое оснащение не потребуется. Эксперты уверены, что как только один крупный бренд официально разрешит V2G, остальные последуют его примеру, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе.

