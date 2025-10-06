"Секретна" технологія для електрокарів заощадить тисячі доларів на енергії: що таке V2G

Технологія Vehicle-to-Grid (V2G) перетворює електромобілі на портативні електростанції, що робить володіння ними набагато вигіднішим.

Після 18 років очікувань V2G нарешті виходить із лабораторій і готується до масового впровадження. Одразу кілька великих енергетичних компаній в Австралії запускають пілотні проєкти, які дадуть змогу власникам електрокарів продавати надлишки енергії зі своїх батарей назад у мережу, пише The Driven.

Скільки можна заробити

V2G функціонує за допомогою двонаправленого зарядного пристрою, який не тільки заряджає електромобіль, а й може забирати енергію з його акумулятора для живлення електроніки в будинку. Це, зокрема, може стати в пригоді під час блекаутів. А в моменти пікового попиту, коли ціни на електрику максимальні, власник може продати енергію зі своєї батареї.

За даними одного з пілотних проектів, учасники можуть заробляти від 2000 до 3000 доларів на рік. За 10 років експлуатації автомобіля ця сума може досягти $25 000, що кардинально змінює економіку володіння електрокаром.

"Уявіть подібні пропозиції від автовиробників: якщо ви купите цю машину, ваші витрати на паливо обнуляться, а рахунки за електрику стануть негативними. Це дуже переконлива концепція", — каже Ден Адамс, співгенеральний директор компанії Amber.

Перешкоди для впровадження

Є два нюанси: гарантія на батарею і сумісність. Багато компаній побоювалися, що постійна віддача енергії в мережу призведе до швидкої деградації акумулятора, і не давали гарантію на такий сценарій використання. Однак тести показують, що розрядка в режимі V2G відбувається на дуже низькій потужності (7-11 кВт), що набагато менш шкідливо для АКБ, ніж різке прискорення авто (80-300 кВт).

Крім того, з'ясувалося, що майже всі сучасні електрокари технічно здатні працювати в режимі V2G, навіть якщо виробник цього не заявляє. Це означає, що для масового застосування технології потрібен лише перегляд гарантійних зобов'язань, а нове оснащення не знадобиться. Експерти впевнені, що щойно один великий бренд офіційно дозволить V2G, решта візьмуть з нього приклад, щоб не програти в конкурентній боротьбі.

