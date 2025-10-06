Солнечные панели получат новое "секретное" предназначение вне Земли: что они запитают

Основатель Amazon Джефф Безос прогнозирует, что в ближайшие 10-20 лет гигаваттные дата-центры будут строиться в космосе. Питаться они будут от солнечных панелей, что сделает будущие серверы эффективнее и дешевле наземных аналогов.

Бум искусственного интеллекта привел к взрывному росту энергопотребления дата-центров на Земле. Они требуют огромных объемов электричества и воды для охлаждения. Джефф Безос видит решение этой проблемы в переносе инфраструктуры в космос, пишет The Indian Express.

В чем преимущества

Главный плюс космоса — неограниченный доступ к солнечной энергии. "Там солнечно 24/7. Нет ни облаков, ни дождя, ни погоды", — напомнил предприниматель. Постоянный и мощный поток солнечной энергии даст космическим дата-центрам возможность превзойти по эффективности наземные уже в ближайшие пару десятилетий.

Вычислительные центры на Земле сейчас находятся под большой нагрузкой, и со временем она будет только расти. Они занимают обширные площади, которые можно было бы освободить. Кроме того, не исключено, что низкие температуры в вакууме помогут с охлаждением, если обеспечить тень для компьютерных модулей.

По мнению Безоса, перенос дата-центров в космос — следующий логический шаг в освоении околоземного пространства для улучшения жизни на планете. Это уже произошло с метеорологическими и коммуникационными спутниками. Следующим этапом станут ЦОД, а затем и другие производственные мощности.

Проблемы и риски

У этой перспективной идеи есть и свои препятствия. Главные из них — высокая стоимость запуска ракет, риск неудачных стартов, а также сложность обслуживания и модернизации оборудования на орбите.

Говоря об ИИ-отрасли в целом, миллиардер провел параллель между нынешним ажиотажем вокруг нейросетей и бумом "доткомов" в начале 2000-х. Хотя начальный оптимизм инвесторов чреват появлением локальных финансовых "пузырей", реальная польза от технологии, как и в случае с интернетом, останется с нами надолго.

Раньше Фокус писал, что Китай запустит подводные дата-центры. Компания Highlander планирует погрузить группу серверов в море у побережья Шанхая с целью решить энергетические проблемы вычислительной техники.