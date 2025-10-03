Решит важную проблему с энергетикой: Китай запустит подводные дата-центры

Китайская компания Highlander планирует погрузить группу серверов в море у побережья Шанхая с целью решить энергетические проблемы вычислительной техники.

Related video

В отличие от энергоемкого охлаждения воздухом или испарения воды, необходимых центрам обработки данных на суше, подводные серверы будут сохранять низкую температуру благодаря океаническим течениям. Об этом пишет Tech Xplore.

Сообщается, что технологию испытала компания Microsoft у побережья Шотландии еще в 2018 году, но китайский проект, который будет запущен в середине октября, является одной из первых в мире коммерческих услуг такого рода.

Подводный дата-центр Фото: Tech Xplore

Ожидается, что Highlander будет обслуживать таких клиентов, как China Telecom, а также государственную компанию. Эта инициатива также является частью более широких усилий правительства Китая по уменьшению углеродного следа центров обработки данных.

"Подводные сооружения могут сэкономить примерно 90% энергии, потребляемой на охлаждение", — подчеркнул вице-президент Highlander.

Будущий подводный объект будет получать более 95% энергии из возобновляемых источников. В частности речь идет о питании от морских ветровых электростанций, расположенных неподалеку.

Подводные дата-центры: какие есть трудности

Инженер Highlander Чжоу Цзюнь отметил, что фактическое завершение строительства подводного центра обработки данных связано с большими строительными трудностями, чем ожидалось изначально. Наиболее сложными задачами являются сохранение содержимого конструкции сухим и защита от коррозии в соленой воде.

Строительство дата-центра в Китае Фото: Tech Xplore

Чтобы решить эту проблему, Highlander будет использовать защитное покрытие, содержащее стеклянные хлопья, на стальной капсуле, которая удерживает серверы. Для доступа бригады технического обслуживания, основную конструкцию контейнера с сегментом, который остается над водой, соединят лифтом.

Важно

Подводные дата-центры Китая, США и Европы в опасности: ученые нашли причину

Специалист из Калифорнийского университета в Риверсайде сказал, что прокладка интернет-соединения между оффшорным центром обработки данных и материком является более сложным процессом, чем с традиционными наземными серверами.

Исследователи из Университета Флориды и Университета электрокоммуникаций в Японии также обнаружили, что подводные центры обработки данных могут быть уязвимыми к атакам с использованием звуковых волн, проводимых через воду.

В свою очередь Эндрю Вант, морской эколог из Университета Халла, сказал, что излучаемое тепло в некоторых случаях может привлекать определенные виды, одновременно отпугивая другие.

"На данный момент это неизвестно — еще не проводится достаточно исследований", — сказал он.

Напомним, китайские электростанции, перерабатывающие отходы в энергию, столкнулись с дефицитом сырья, что привело к значительным убыткам.

Фокус также сообщал, что в Китае разработали компактную ядерную батарею, способную проработать 100 лет без подзарядки и потери мощности.