Вирішить важливу проблему з енергетикою: Китай запустить підводні дата-центри

Китайська компанія Highlander планує занурити групу серверів у море біля узбережжя Шанхаю з метою розв’язати енергетичні проблеми обчислювальної техніки.

На відміну від енергоємного охолодження повітрям або випаровування води, необхідних центрам обробки даних на суші, підводні сервери будуть зберігати низьку температуру завдяки океанічним течіям. Про це пише Tech Xplore.

Повідомляється, що технологію випробувала компанія Microsoft біля узбережжя Шотландії ще у 2018 році, але китайський проєкт, який буде запущено в середині жовтня, є однією з перших у світі комерційних послуг такого роду.

Підводний дата-центр Фото: Tech Xplore

Очікується, що Highlander обслуговуватиме таких клієнтів, як China Telecom, а також державну компанію. Ця ініціатива також є частиною ширших зусиль уряду Китаю щодо зменшення вуглецевого сліду центрів обробки даних.

"Підводні споруди можуть заощадити приблизно 90% енергії, споживаної на охолодження", – наголосив віцепрезидент Highlander.

Майбутній підводний об’єкт отримуватиме понад 95% енергії з відновлюваних джерел. Зокрема йдеться про живлення від морських вітрових електростанцій, розташованих неподалік.

Підводні дата-центри: які є труднощі

Інженер Highlander Чжоу Цзюнь зазначив, що фактичне завершення будівництва підводного центру обробки даних пов’язане з більшими будівельними труднощами, ніж очікувалося спочатку. Найбільш складними задачами є збереження вмісту конструкції сухим та захист від корозії в солоній воді.

Будівництво дата-центру в Китаї Фото: Tech Xplore

Щоб розв’язати цю проблему, Highlander використовуватиме захисне покриття, що містить скляні пластівці, на сталевій капсулі, яка утримує сервери. Для доступ бригаду технічного обслуговування, основну конструкцію контейнера з сегментом, який залишається над водою, з'єднають ліфтом.

Фахівець з Каліфорнійського університету в Ріверсайді сказав, що прокладання інтернет-з'єднання між офшорним центром обробки даних та материком є ​​складнішим процесом, ніж з традиційними наземними серверами.

Дослідники з Університету Флориди та Університету електрокомунікацій у Японії також виявили, що підводні центри обробки даних можуть бути вразливими до атак з використанням звукових хвиль, що проводяться через воду.

Своєю чергою Ендрю Вант, морський еколог з Університету Халла, сказав, що випромінюване тепло в деяких випадках може приваблювати певні види, водночас відлякуючи інші.

"На цей час це невідомо — ще не проводиться достатньо досліджень", — сказав він.

