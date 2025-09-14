Не вистачає сміття: Китай зіткнувся з неочікуваною проблемою, – Financial Times

Китайські електростанції, що переробляють відходи в енергію, стикнулись з дефіцитом сировини, що призвело до значних збитків.

Десять років тому Китай інвестував у величезну мережу заводів зі спалювання сміття, щоб подолати "сміттєву облогу" міст. Наразі у країні є 1000 подібних електростанцій, частина з яких були змушені зупинитися, повідомляє Financial Times.

Китайські електростанції зараз здатні спалювати понад 1,1 мільйона тонн сміття на день, що значно перевищує потреби. Через скорочення населення та "покращення управлінням сміттям" низка заводів виявились збитковими.

Наприклад, представники двох заводів заявили, що деякі з їхніх потужностей простоювали більшу частину року або весь рік. Інша частина заводів сплачує значні комісії компаніям з управління нерухомістю, щоб забирати їхні відходи з будівництва, та навіть розкопувати сміттєзвалища.

"Зі скороченням населення, природно, зменшуються обсяги відходів. Ми й так мало заробляли, але тепер рік за роком зазнаємо збитків", — сказав представник заводу в Шицзячжуані, провінція Хебей.

Деякі працівники заводів зі спалення сміття також зазначили, що зменшення обсягу відходів, яке частково є результатом суворіших правил сортування побутових відходів, запроваджених у 2017 році, вказує на успіх Китаю в боротьбі зі сміттям.

"Менше відходів насправді добре. Це означає, що стан навколишнього середовища покращується", — сказав представник заводу у східній провінції Чжецзян.

