Жінка 10 років шукає "скарби" у сміттєвих баках і продає їх в інтернеті (фото)

43-річна Шарлотта Бейфорд з Ессекса (Велика Британія) вже десять років займається незвичайним хобі. Вона "пірнає" у сміттєві баки біля супермаркетів, університетських гуртожитків і благодійних магазинів.

Related video

У такий спосіб британка знаходить одяг, взуття, їжу і навіть цінні антикварні речі, які вдається використати самій або передати іншим. Про це пише Daily Star.

Вдень Шарлотта працює менеджером по роботі з клієнтами, а вечорами перетворюється на "мисливицю за скарбами". Серед її знахідок у смітті — взуття, акваріуми, кошики для білизни, продукти харчування і навіть оригінальний вікторіанський письмовий стіл із чорнильницями і пір'яними ручками, який можна продати на eBay за 200 фунтів (приблизно 11 тисяч гривень).

Частину речей жінка залишає собі, решту безоплатно розміщує на Facebook Marketplace і Freecycle, щоб знайти нових власників. Для пошуку вона використовує спеціальний захватний інструмент, продовжуючи традицію свого дідуся, який теж захоплювався таким заняттям.

За словами Шарлотти, захоплення приносить не тільки "прилив адреналіну", а й користь планеті Фото: SWNS

За словами Шарлотти, захоплення приносить не тільки "прилив адреналіну", а й користь планеті.

"Зараз занадто багато відходів. Якщо вдається врятувати щось від звалища — це чудово. Усі люблять безкоштовні речі", — зазначає британка.

Серед її знахідок у смітті значиться взуття Фото: SWNS

Жінка зізнається, що надихнулася роликами американських "дайверів" на YouTube. З 2017 року вона сама ділиться відео про свої знахідки, хоча й стикається з критикою.

"Мене навіть запитували: "Ви бездомна?". Але для мене це спосіб скоротити відходи й зробити щось хороше для суспільства", — каже вона.

Серед останніх трофеїв Шарлотти — кросівки, шампуні та три упаковки квасолі Heinz, знайдені в контейнері біля університетського кампусу.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив шикарний диван на розпродажі, а потім дізнався його справжню цінність. Сьогодні такі екземпляри зустрічаються вкрай рідко, а на аукціонах і в дизайнерських салонах ціна може доходити до кількох тисяч доларів.

Також стало відомо, що чоловік купив на барахолці камеру і допоміг жінці "возз'єднатися з минулим". Житель Великобританії випадково знайшов старе сімейне відео і через десятиліття повернув його справжній власниці. Пізніше з'ясувалося, що зйомка велася під час поїздки до Кенії в 1991 році.