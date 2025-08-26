Женщина 10 лет ищет "сокровища" в мусорных баках и продает их в интернете (фото)

43-летняя Шарлотта Бэйфорд из Эссекса (Великобритания) уже десять лет занимается необычным хобби. Она "ныряет" в мусорные баки возле супермаркетов, университетских общежитий и благотворительных магазинов.

Related video

Таким образом британка находит одежду, обувь, еду и даже ценные антикварные вещи, которые удается использовать самой или передать другим. Об этом пишет Daily Star.

Днем Шарлотта работает менеджером по работе с клиентами, а вечерами превращается в "охотницу за сокровищами". Среди ее находок в мусоре числится обувь, аквариумы, корзины для белья, продукты питания и даже оригинальный викторианский письменный стол с чернильницами и перьевыми ручками, который можно продать на eBay за 200 фунтов (примерно 11 тысяч гривен).

Часть вещей женщина оставляет себе, остальное бесплатно размещает на Facebook Marketplace и Freecycle, чтобы найти новых владельцев. Для поиска она использует специальный захватный инструмент, продолжая традицию своего дедушки, который тоже увлекался таким занятием.

По словам Шарлотты, увлечение приносит не только "прилив адреналина", но и пользу планете Фото: SWNS

По словам Шарлотты, увлечение приносит не только "прилив адреналина", но и пользу планете.

"Сейчас слишком много отходов. Если удается спасти что-то от свалки — это замечательно. Все любят бесплатные вещи", — отмечает британка.

Среди ее находок в мусоре числится обувь Фото: SWNS

Женщина признается, что вдохновилась роликами американских "дайверов" на YouTube. С 2017 года она сама делится видео о своих находках, хотя и сталкивается с критикой.

"Меня даже спрашивали: "Вы бездомная?" Но для меня это способ сократить отходы и сделать что-то хорошее для общества", — говорит она.

Среди последних трофеев Шарлотты — кроссовки, шампуни и три упаковки фасоли Heinz, найденные в контейнере возле университетского кампуса.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил шикарный диван на распродаже, а затем узнал его истинную ценность. Сегодня такие экземпляры встречаются крайне редко, а на аукционах и в дизайнерских салонах цена может доходить до нескольких тысяч долларов.

Также стало известно, что мужчина купил на барахолке камеру и помог женщине "воссоединиться с прошлым". Житель Великобритании случайно нашел старое семейное видео и спустя десятилетия вернул его настоящей владелице. Позже выяснилось, что съемка велась во время поездки в Кению в 1991 году.