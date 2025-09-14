Не хватает мусора: Китай столкнулся с неожиданной проблемой, — Financial Times

Китайские электростанции, перерабатывающие отходы в энергию, столкнулись с дефицитом сырья, что привело к значительным убыткам.

Десять лет назад Китай инвестировал в огромную сеть заводов по сжиганию мусора, чтобы преодолеть "мусорную осаду" городов. Сейчас в стране есть 1000 подобных электростанций, часть из которых были вынуждены остановиться, сообщает Financial Times.

Китайские электростанции сейчас способны сжигать более 1,1 миллиона тонн мусора в день, что значительно превышает потребности. Из-за сокращения населения и "улучшения управления мусором" ряд заводов оказались убыточными.

Например, представители двух заводов заявили, что некоторые из их мощностей простаивали большую часть года или весь год. Другая часть заводов платит значительные комиссии компаниям по управлению недвижимостью, чтобы забирать их отходы со строительства, и даже раскапывать свалки.

"С сокращением населения, естественно, уменьшаются объемы отходов. Мы и так мало зарабатывали, но теперь год за годом терпим убытки", — сказал представитель завода в Шицзячжуане, провинция Хэбэй.

Некоторые работники заводов по сжиганию мусора также отметили, что уменьшение объема отходов, которое частично является результатом строгих правил сортировки бытовых отходов, введенных в 2017 году, указывает на успех Китая в борьбе с мусором.

"Меньше отходов на самом деле хорошо. Это означает, что состояние окружающей среды улучшается", — сказал представитель завода в восточной провинции Чжэцзян.

