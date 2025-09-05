Борьба с мусором: мэр Николаева призвал горожан пробивать колеса служебному транспорту

Жители одного из микрорайонов Николаева пожаловались местным властям на стихийную свалку. Городской голова Александр Сенкевич посоветовал им разобраться самим — например, пробить колеса самосвала, который вывозит и сбрасывает мусор.

Related video

Свалка в микрорайоне Терновка образовалась из-за незаконного вывоза строительных и других отходов, пишет nikvesti.com. По мнению Сенкевича, виновником является соседний микрорайон.

"Правда в том, что жители других районов не сбрасывают мусор в Терновке, это делают соседи. Что касается самосвалов. Если жители видят, что там такое происходит. Пусть вызывают полицию. Мы этих негодяев будем уничтожать, потому что это запрещено. Полиция пусть их арестовывает. Самосудом нельзя заниматься, но если пробить колеса, вызвать полицию — это можно делать", — приводит издание слова Сенкевича.

Он также заявил, что горожане могут сфотографировать незаконный сброс мусора, зафиксировать на видео и направить городским властям, — мол, у тех уже есть опыт, они обратятся по этому поводу в полицию, а правоохранители "заведут дело и сразу арестуют это имущество".

Что касается свалки в микрорайоне Терновка, то по площади она занимает около гектара, и, по словам горожан, туда регулярно вывозят самосвалами мусор.

Ранее Фокус сообщал, что мэр Николаева отказался давать блогерке интервью и назвал ее "хабалкой". Блогерка Екатерина Берендакова хотела пообщаться с Сенкевичем по "мусорному проекту" на 1,25 млрд, который отдали фирме, не имеющей опыта, оборудования и работников.

Также стало известно, что в Николаеве дети не смогли попасть в убежище во время ракетной атаки. Атака произошла вечером 2 августа 2020 года, а двери укрытия в городском ДК Металлургов были закрыты.