Мер Миколаєва відмовився давати блогерці інтерв'ю через кількість підписників та назвав її "хабалкою"

Катерина Берендакова хотіла поспілкуватись із мером Миколаєва Олександром Сєнкевичем щодо "сміттєвого проєкту" на 1,25 млрд, який віддали фірмі, яка не має досвіду, обладнання та працівників.

Натомість мер Миколаєва відмовився в досить грубій формі, а блогерка Катерина Берендакова оприлюднила скриншот їх листування у своєму Telegram-каналі.

Як зазначила блогерка, вона звернулася до мера Миколаєва Олександра Сєнкевича з проханням відповісти на декілька питань щодо "мусорного" проєкту на 1,25 млрд грн, який віддали фірмі, яка не має досвіду, обладнання та працівників.

Пост Катерини Берендакової Фото: Скриншот

Але мер відповів, що не дає коментарі блогерам у яких підписників менше аніж у нього самого.

"Замість пояснень отримала хамство! Це мер міста! Як він собі дозволяєте поводитись із громадськістю!Публічна особа має бути готова до гострих питань та серйозних тем, а тут... рівень пацанчика з району!" – обурилась блогерка.

Також в окремому пості вона написала, що її досвід стане "холодним душем для місцевих "царьків", якими вони себе накрутили".

"Дехто переплутав владу з вулицею і дозволяє собі хамити громадянам України. Нагадаю, ви не барони й не пацанчики з району. Ви сидите у владі, бо ми вам це дозволили. Ваш обов’язок — служити людям, а не прикривати "схемки" та годувати своє его", — написала блогерка.

Сам Олександр Сєнкевич конфлікт із блогеркою не коментував.

Хто така Катерина Берендакова

Катерина — блогерка з Одеси, випускниця Одеської національної юридичної академії, ведуча блогів і каналів, які "розкривають корупційні схеми та порушення прав", також є учасницею громадського контролю та правозахисних ініціатив.

Катерина Берендакова веде канали про проблеми в Одесі

Викриває корупцію, розповідає про права громадян та способи їх захисту та активно висвітлює соціально-політичні теми.

Сама Берендакова пише, що "навчає інших людей відстоювати свої права та розвивати себе як особистість".

