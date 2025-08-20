Мэр Николаева отказался давать блогерше интервью из-за количества подписчиков и назвал ее "хабалкой"

Екатерина Берендакова хотела пообщаться с мэром Николаева Александром Сенкевичем по "мусорному проекту" на 1,25 млрд, который отдали фирме, которая не имеет опыта, оборудования и работников.

Зато мэр Николаева отказался в довольно грубой форме, а блогер Екатерина Берендакова обнародовала скриншот их переписки в своем Telegram-канале.

Как отметила блогер, она обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу с просьбой ответить на несколько вопросов относительно "мусорного" проекта на 1,25 млрд грн, который отдали фирме, не имеющей опыта, оборудования и работников.

Пост Екатерины Берендаковой Фото: Скриншот

Но мэр ответил, что не дает комментарии блогерам у которых подписчиков меньше чем у него самого.

"Вместо объяснений получила хамство! Это мэр города! Как он себе позволяете вести себя с общественностью! Как он себе позволяете вести себя с общественностью! Публичное лицо должно быть готово к острым вопросам и серьезным темам, а здесь... уровень пацанчика из района!" — возмутилась блогерша.

Также в отдельном посте она написала, что ее опыт станет "холодным душем для местных "царьков", которыми они себя накрутили".

"Некоторые перепутали власть с улицей и позволяют себе хамить гражданам Украины. Напомню, вы не бароны и не пацанчики с района. Вы сидите во власти, потому что мы вам это позволили. Ваша обязанность — служить людям, а не прикрывать "схемки" и кормить свое эго", — написала блогерша.

Сам Александр Сенкевич конфликт с Берендаковой не комментировал.

Кто такая Екатерина Берендакова

Екатерина — блогер из Одессы, выпускница Одесской национальной юридической академии, ведущая блогов и каналов, которые "раскрывают коррупционные схемы и нарушения прав", также является участницей общественного контроля и правозащитных инициатив.

Екатерина Берендакова ведет каналы о проблемах в Одессе

Разоблачает коррупцию, рассказывает о правах граждан и способах их защиты и активно освещает социально-политические темы.

Сама Берендакова пишет, что "учит других людей отстаивать свои права и развивать себя как личность".

