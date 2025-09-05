Боротьба зі сміттям: мер Миколаєва закликав містян пробивати колеса службовому транспорту

Мешканці одного з мікрорайонів Миколаєва поскаржилися місцевій владі на стихійне сміттєзвалище. Міський голова Олександр Сєнкевич порадив їм розібратися самим – наприклад, пробити колеса самоскиду, що вивозить і скидає сміття.

Звалище у мікрорайоні Тернівка утворилося через незаконний вивіз будівельних та інших відходів, пише nikvesti.com. На думку Сєнкевича, винним є сусідній мікрорайон.

"Правда в тому, що жителі інших районів не скидають сміття в Тернівці, це роблять сусіди. Що стосується самоскидів. Якщо жителі бачать, що там таке відбувається. Нехай викликають поліцію. Ми цих негідників будемо знищувати, тому що це заборонено. Поліція нехай їх арештовує. Самосудом не можна займатися, але якщо пробити колеса, викликати поліцію — це можна робити", – наводить видання слова Сєнкевича.

Він також заявив, що містяни можуть сфотографувати незаконне скидання сміття, зафіксувати на відео і направити міській владі, – мовляв, та вже має досвід і звернеться з цього приводу до поліції, а правоохоронці "заведуть справу і одразу арештують це майно".

Щодо сміттєзвалища у мікрорайоні Тернівка, то за площею воно близько гектара,, і, за словами містян, туди регулярно вивозять самоскидами сміття.

Раніше Фокус повідомляв, що мер Миколаєва відмовився давати блогерці інтерв'ю та назвав її "хабалкою". Блогерка Катерина Берендакова хотіла поспілкуватись із Сєнкевичем щодо "сміттєвого проєкту" на 1,25 млрд, який віддали фірмі, що не має досвіду, обладнання та працівників.

Також стало відомо, що у Миколаєві діти не змогли потрапити до сховища під час ракетної атаки. Атака сталася увечері 2 серпня 2020 року, а двері укриття в міському ДК Металургів були зачинені.