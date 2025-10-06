Сонячні панелі отримають нове "секретне" призначення поза Землею: що вони живитимуть

Засновник Amazon Джефф Безос прогнозує, що в найближчі 10-20 років гігаватні дата-центри будуватимуть у космосі. Живитимуться вони від сонячних панелей, що зробить майбутні сервери ефективнішими і дешевшими за наземні аналоги.

Бум штучного інтелекту призвів до вибухового зростання енергоспоживання дата-центрів на Землі. Вони вимагають величезних обсягів електрики і води для охолодження. Джефф Безос бачить вирішення цієї проблеми в перенесенні інфраструктури в космос, пише The Indian Express.

У чому переваги

Головний плюс космосу — необмежений доступ до сонячної енергії. "Там сонячно 24/7. Немає ні хмар, ні дощу, ні погоди", — нагадав підприємець. Постійний і потужний потік сонячної енергії дасть космічним дата-центрам можливість перевершити за ефективністю наземні вже в найближчі пару десятиліть.

Обчислювальні центри на Землі зараз перебувають під великим навантаженням, і з часом воно тільки зростатиме. Вони займають великі площі, які можна було б звільнити. Крім того, не виключено, що низькі температури у вакуумі допоможуть з охолодженням, якщо забезпечити тінь для комп'ютерних модулів.

На думку Безоса, перенесення дата-центрів у космос — наступний логічний крок в освоєнні навколоземного простору для поліпшення життя на планеті. Це вже сталося з метеорологічними та комунікаційними супутниками. Наступним етапом стануть ЦОД, а потім і інші виробничі потужності.

Проблеми та ризики

У цієї перспективної ідеї є і свої перешкоди. Головні з них — висока вартість запуску ракет, ризик невдалих стартів, а також складність обслуговування і модернізації обладнання на орбіті.

Говорячи про ШІ-галузь загалом, мільярдер провів паралель між нинішнім ажіотажем навколо нейромереж і бумом "доткомів" на початку 2000-х. Хоча початковий оптимізм інвесторів загрожує появою локальних фінансових "бульбашок", реальна користь від технології, як і у випадку з інтернетом, залишиться з нами надовго.

Раніше Фокус писав, що Китай запустить підводні дата-центри. Компанія Highlander планує занурити групу серверів у море біля узбережжя Шанхая з метою вирішити енергетичні проблеми обчислювальної техніки.