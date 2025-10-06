Google закручивает гайки: как изменится установка приложений на Android с 2026 года

Google подробнее разъяснила новые правила верификации приложений, загружаемых не из Google Play. Компания заверяет, что сама установка из сторонних источников никуда не денется, но для многих разработчиков и пользователей процесс усложнится.

Related video

Новая система вступит в силу с релизом Android 16. Она призвана защитить пользователей от вредоносного ПО. С этой целью программы, распространяемые сторонними сайтами и площадками, получат особые предписания и ограничения, пишет Google.

Что изменится технически

На всех сертифицированных Android-устройствах (включая старые модели) появится новый компонент — Android Developer Verifier. При попытке установить APK-файл из стороннего источника, этот верификатор будет проверять, зарегистрирован ли разработчик в базе Google. Поскольку хранить сведения о миллионах приложений локально невозможно, для проверки смартфону, скорее всего, потребуется подключение к сети. Впрочем, Google планирует кэшировать данные о самых популярных программах для ускорения процесса.

Предусмотрены два уровня верификации:

Платный аккаунт: За единовременный сбор в $25 (аналогично регистрации в Google Play) разработчик сможет распространять свои работы без ограничений на количество установок. Для этого ему нужно будет подтвердить свою личность и доказать, что он владеет криптографической подписью, которой заверено приложение.

За единовременный сбор в $25 (аналогично регистрации в Google Play) разработчик сможет распространять свои работы без ограничений на количество установок. Для этого ему нужно будет подтвердить свою личность и доказать, что он владеет криптографической подписью, которой заверено приложение. Бесплатный аккаунт: Для студентов, энтузиастов и тех, кто создает ПО для узкого круга лиц, будет доступен бесплатный аккаунт. Однако он будет иметь строгие ограничения на количество устройств, на которые можно установить приложение.

Что это значит для пользователей

Для обычных пользователей это изменение несет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, система должна повысить безопасность и защитить от поддельных и вредоносных приложений. Google будет блокировать установку программ от разработчиков, уличенных в распространении вирусного ПО.

Но в то же время решение может ограничить свободу выбора. Если создатель некоего полезного приложения не захочет или не сможет пройти верификацию, установить его на свой смартфон станет невозможно. Это как минимум затронет множество устаревших и нишевых утилит, которыми до сих пор пользуются. В результате ассортимент рабочего софта, доступного в сети, наверняка сократится.

Google подчеркивает, что эта мера не направлена против загрузки ПО вне официального магазина Google Play как таковой, потому что эта возможность фундаментальна для ОС Android. Однако установка из альтернативных источников будет тщательнее контролироваться.

Раньше Фокус писал, что Android-смартфоны станут намного мощнее благодаря чипу Snapdragon 8 Elite Gen 5. Топовый на сегодня чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 задаст новый стандарт производительности для Android-смартфонов 2026 года. Первые тесты показывают впечатляющий прирост до 40% по сравнению с прошлогодним 8 Elite.