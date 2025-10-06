Google закручує гайки: як зміниться встановлення додатків на Android з 2026 року

Google докладніше роз'яснила нові правила верифікації додатків, які завантажуються не з Google Play. Компанія запевняє, що саме встановлення зі сторонніх джерел нікуди не дінеться, але для багатьох розробників і користувачів процес ускладниться.

Нова система набуде чинності з релізом Android 16. Вона покликана захистити користувачів від шкідливого ПЗ. З цією метою програми, що поширюються сторонніми сайтами і майданчиками, отримають особливі приписи і обмеження, пише Google.

Що зміниться технічно

На всіх сертифікованих Android-пристроях (включно зі старими моделями) з'явиться новий компонент — Android Developer Verifier. Під час спроби встановити APK-файл зі стороннього джерела, цей верифікатор перевірятиме, чи зареєстрований розробник у базі Google. Оскільки зберігати відомості про мільйони додатків локально неможливо, для перевірки смартфону, найімовірніше, знадобиться підключення до мережі. Втім, Google планує кешувати дані про найпопулярніші програми для прискорення процесу.

Передбачено два рівні верифікації:

Платний акаунт: За одноразовий збір у $25 (аналогічно реєстрації в Google Play) розробник зможе поширювати свої роботи без обмежень на кількість установок. Для цього йому потрібно буде підтвердити свою особистість і довести, що він володіє криптографічним підписом, яким завірено додаток.

За одноразовий збір у $25 (аналогічно реєстрації в Google Play) розробник зможе поширювати свої роботи без обмежень на кількість установок. Для цього йому потрібно буде підтвердити свою особистість і довести, що він володіє криптографічним підписом, яким завірено додаток. Безкоштовний акаунт: Для студентів, ентузіастів і тих, хто створює ПЗ для вузького кола осіб, буде доступний безкоштовний акаунт. Однак він матиме суворі обмеження на кількість пристроїв, на які можна встановити додаток.

Що це означає для користувачів

Для звичайних користувачів ця зміна несе як плюси, так і мінуси. З одного боку, система має підвищити безпеку і захистити від підроблених і шкідливих додатків. Google блокуватиме встановлення програм від розробників, викритих у поширенні вірусного ПЗ.

Але водночас рішення може обмежити свободу вибору. Якщо творець якогось корисного застосунку не захоче або не зможе пройти верифікацію, встановити його на свій смартфон стане неможливо. Це щонайменше торкнеться безлічі застарілих і нішевих утиліт, якими досі користуються. У результаті асортимент робочого софту, доступного в мережі, напевно скоротиться.

Google підкреслює, що цей захід не спрямований проти завантаження ПЗ поза офіційним магазином Google Play як такої, тому що ця можливість фундаментальна для ОС Android. Однак встановлення з альтернативних джерел буде ретельніше контролюватися.

