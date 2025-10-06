Названы 10 мощнейших смартфонов среднего класса: удивил не только Xiaomi (фото)

Вслед за рейтингом флагманов обновился топ-10 самых быстрых среднебюджетников на Android по версии AnTuTu. Результаты оказались интересными: в списке нет устройств с чипами Qualcomm.

В топовом сегменте за первое место соревнуются телефоны на процессорах Snapdragon и Dimensity. А вот у "середняков" картина иная: решения MediaTek доминируют в категории более доступных гаджетов, пишет AnTuTu.

Лидеры

Стоит учитывать, что данный топ составили из моделей, предназначенных для Китая, и не все из них продаются глобально. Первую строчку с приличным отрывом занял Redmi Turbo 4 (Poco X7 Pro на международном рынке) на чипе Dimensity 8400 Ultra. Его средний результат составил 1 873 527 баллов, что совсем далеко от флагманов прошлых лет. На втором месте расположился iQOO Z10 Turbo с чипсетом Dimensity 8400, набравший 1 570 289 баллов. Замыкает тройку лучших OPPO Reno 14 Pro с результатом в 1 524 982 балла и процессором Dimensity 8450.

Рейтинг смартфонов среднего класса за сентябрь 2025-го от AnTuTu Фото: AnTuTu

Остальные участники

Список в целом состоит из смартфонов на различных версиях чипов MediaTek Dimensity серий 8300 и 8400. Это показывает, насколько удачной оказалась эта серия SoC в среднем ценовом диапазоне.

Realme Neo7 SE (Dimensity 8400 Max) — 1 517 296;

Redmi K70E (Dimensity 8300 Ultra) — 1 503 366;

Oppo Reno14 (Dimensity 8350) — 1 486 794;

Oppo Reno13 Pro (Dimensity 8300 Ultra) — 1 476 490;

Oppo K13 Turbo 5G (Dimensity 8450) — 1 454 471;

Motorola Edge 60 Pro (Dimensity 8350) — 1 275 236;

Oppo Reno 13 (Dimensity 8300 Ultra) — 1 273 149.

Раньше Фокус приводил рейтинг самых мощных Android-cмартфонов осени. Эксперты AnTuTu также поделились свежим списком самых производительных Android-флагманов на сентябрь 2025 года. Вся тройка лидеров занята моделями серии Xiaomi 17 на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.