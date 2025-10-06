Названо 10 найпотужніших смартфонів середнього класу: здивував не тільки Xiaomi (фото)

Слідом за рейтингом флагманів оновився топ-10 найшвидших середньобюджетників на Android за версією AnTuTu. Результати виявилися цікавими: у списку немає пристроїв із чипами Qualcomm.

У топовому сегменті за перше місце змагаються телефони на процесорах Snapdragon і Dimensity. А ось у "середняків" картина інша: рішення MediaTek домінують у категорії більш доступних гаджетів, пише AnTuTu.

Лідери

Варто враховувати, що цей топ склали з моделей, призначених для Китаю, і не всі з них продаються глобально. Першу сходинку з пристойним відривом посів Redmi Turbo 4 (Poco X7 Pro на міжнародному ринку) на чипі Dimensity 8400 Ultra. Його середній результат склав 1 873 527 балів, що зовсім далеко від флагманів минулих років. На другому місці розташувався iQOO Z10 Turbo з чипсетом Dimensity 8400, який набрав 1 570 289 балів. Замикає трійку найкращих OPPO Reno 14 Pro з результатом в 1 524 982 бали і процесором Dimensity 8450.

Рейтинг смартфонів середнього класу за вересень 2025-го від AnTuTu Фото: AnTuTu

Решта учасників

Список загалом складається зі смартфонів на різних версіях чипів MediaTek Dimensity серій 8300 і 8400. Це показує, наскільки вдалою виявилася ця серія SoC у середньому ціновому діапазоні.

Realme Neo7 SE (Dimensity 8400 Max) — 1 517 296;

Redmi K70E (Dimensity 8300 Ultra) — 1 503 366;

Oppo Reno14 (Dimensity 8350) — 1 486 794;

Oppo Reno13 Pro (Dimensity 8300 Ultra) — 1 476 490;

Oppo K13 Turbo 5G (Dimensity 8450) — 1 454 471;

Motorola Edge 60 Pro (Dimensity 8350) — 1 275 236;

Oppo Reno 13 (Dimensity 8300 Ultra) — 1 273 149.

Раніше Фокус наводив рейтинг найпотужніших Android-смартфонів осені. Експерти AnTuTu також поділилися свіжим списком найпродуктивніших Android-флагманів на вересень 2025 року. Уся трійка лідерів зайнята моделями серії Xiaomi 17 на базі процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 Elite.