Работают на iPhone, но не "дружат" с iPad: почему одни и те же приложения выглядят по-разному

Часто думают, что новые приложения и игры на iPhone и iPad будут работать одинаково, ведь оба гаджета – из одной и той же вселенной Apple. Но на самом деле не все так просто – бывает, что на "подгонку" телефонных приложений для планшета уходит несколько лет.

Конечно, можно найти, скачать и установить версии приложений для iPhone на iPad через App Store, но это не то же самое, что иметь отдельное приложение для iPad, отмечает slashgear.com. И хотя отличие небольшое, оно может приводить к сбоям или другим проблемам. Ведь вы используете программное обеспечение, разработанное для другой платформы с другими размерами экрана.

Но есть несколько примеров популярных приложений для iPhone, которые все-таки получили полноправные версии для iPad. Издание перечисляет приложения, хорошо знакомые поклонникам Apple.

Погода

Это приложение было неотъемлемой частью iPhone с самого его появления в 2007 году. И только в 2022 году, с выходом iPadOS 16, мы получили полноценный "погодный" интерфейс на iPad. Таким образом, целых 12 лет у пользователей iPad было всего четыре варианта: скачать стороннее приложение с погодой, попробовать запустить приложение "Погода" с iPhone на iPad, вообще не проверять погоду на iPad (то есть использовать для этого iPhone) и просто ждать.

Instagram

Одно из тех приложений, которые знает каждый, даже если им не пользуется. Социальная сеть, ориентированная на фотографии, появилась на iPhone в конце 2010 года, но отдельной версии для iPad тогда не было.

Тут времени понадобилось даже еще больше, чем в случае с "Погодой". Только через 15 лет Instagram добрался до iPad. Впрочем, отличия все-таки и сейчас есть: формат на планшете отличается от телефонного, и в версии для iPad больше внимания уделяется Reels.

WhatsApp

В 2009 году этот сервис, казалось бы, вполне может стать заменой стандартному приложению "Сообщения". Но этого не произошло, а собственное приложение для iPad у него тоже появилось довольно поздно – только в мае 2025 года.

Калькулятор

Оригинальное приложение для iPhone было предустановлено на устройстве с самого первого выпуска в 2007 году. И тут снова была долгая история внедрения на iPad: версия приложения для планшета была включена в релиз iPadOS 18 лишь в конце 2024 года. Довольно странно, отмечает издание, ведь "Калькулятор" было бы логично делать функцией по умолчанию.

Телефон

Конечно, звонки чаще совершаются со смартфона, чем с планшета. Но дело в самом принципе – у iPad этой стандартной функции не было до выхода iPadOS 26 в сентябре 2025 года. То есть разница между ее появлением на iPhone (в 2007-м) и на iPad составляет 18 лет.

