Будильник не понадобится: на iPhone есть хитрая настройка, которая поможет вам проснуться

Смартфоны давно уже перестали быть просто устройством для связи. Они выполняют множество полезных функций – но при этом некоторые функции все-таки могут ускользать от нашего внимания.

Телефон может использоваться и в качестве будильника, напоминает slashgear.com. Например, на iPhone можно создавать и управлять будильниками через встроенное приложение "Часы". Перейдите на вкладку "Будильники", нажмите на значок «+», введите желаемое время срабатывания и установите будильник.

Но если вы не фанат утренних сигналов смартфона, то есть и более изящный способ, отмечает издание. Когда вы запустите приложение "Часы", вы увидите раздел сна и пробуждения поверх других будильников. Эта функция разработана для комфортной работы с вашим графиком сна, у нее больший выбор звуковых сигналов и громкость их нарастает постепенно, а не сразу, как на обычном будильнике.

Как настроить график сна на iPhone

Включите режим "Фокус на сне" (это автоматически заданный период времени, который активируется автоматически). Это можно сделать, перейдя в "Настройки" > "Фокус на сне" > "Сон".

Далее вы можете выбрать время отхода ко сну и время пробуждения, перетаскивая стрелки, а также настроить общую продолжительность сна, вращая диск. Как уже было отмечено, можно выбрать более приятную мелодию, чем на стандартном будильнике, и она будет набирать обороты постепенно.

Более детально можно настроить режим через приложение "Здоровье". Там есть автоматическое включение режима Sleep Focus в соответствии с расписанием будильника. Вы также можете установить время "Отдыха", когда режим Sleep Focus активируется и отфильтровывает отвлекающие уведомления. Вы также можете управлять своим режимом сна на Apple Watch и отслеживать жизненно важные показатели, такие как пульс и частота дыхания.

После настройки ваш график сна будет повторяться в те дни, когда он активен. Вы также можете добавить другие графики для определенных дней через приложение "Здоровье" – например, если хотите поспать подольше в выходные. Функция "График сна" также будет отправлять вам своевременные уведомления о начале "Отхода ко сну" и "Режима сна".

Ранее стало известно, что сон у телевизора может быть полезным. Обычно медики это не одобряют, но для некоторых людей телевизор является частью ритуала засыпания.

Также сообщалось, что 70% зумеров не могут заснуть из-за финансовой тревоги. При этом вместо планирования бюджета молодые люди предпочитают часами лежать в постели перед экранами телевизоров и смартфонов.