Часами скроллят соцсети в постели: 70% зумеров не могут заснуть из-за финансовой тревоги, — СМИ

7 из 10 представителей поколения зумеров не могут спать по ночам, потому что волнуются из-за денег. При этом вместо планирования бюджета они предпочитают часами лежать в постели перед экранами телевизоров и смартфонов.

Согласно исследованию компании-производителя матрасов Amerisleep, почти половина американцев отметили, что их сон ухудшился после повышения тарифов президентом США Дональдом Трампом, пишет The Fortune. Больше всего страдают зумеры (люди, которые родились между 1997 и 2012 годами) — 70% представителей этого поколения плохо засыпают, потому что переживают из-за роста цен, платы за аренду жилья и страха не найти работу.

По словам журналистов, глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл подтвердил, что представители поколения зумеров не могут отдохнуть из-за обеспокоенности экономической ситуацией. Однако вместо того, чтобы планировать бюджет или создавать резервные сбережения, молодежь лежит в постели без сна, просматривает социальные сети (что больше подпитывает тревожность, чем уменьшает ее) и смотрит телевизор. Согласно исследованию, часами лежит в постели перед телеэкраном почти каждый третий зумер.

Как поколению зумеров справиться с тревожностью

В отчете компании отмечается, что быстрый дофамин от скроллинга и просмотра телевизора только откладывает преодоление тревоги, но в перспективе приводит к нарушению ритма сна и еще большей усталости.

Вместо избегания тревоги ночью, эксперты предлагают создавать "окно для тревог" днем. Для этого можно выделить 15-20 минут на записывание своих проблем и возможных решений, а когда тревожность возникнет ночью, напоминать себе, что эти вопросы уже решены.

Чтобы отучить себя от скроллинга соцсетей, эксперты рекомендуют установить для телефона "комендантскую" за час до сна или вообще убирать гаджеты в другую комнату. Вместо этого можно почитать бумажную книгу, сделать легкую растяжку или записать что-то в дневнике.

Для большей уверенности в финансовом плане исследователи рекомендуют ставить перед собой небольшие и достижимые цели, как создание резервного фонда или погашение одной небольшой задолженности. Также рекомендуется отслеживать свои расходы, доходы и долги, чтобы точно знать свое финансовое положение и избежать ощущения потери контроля.

Напомним, 25 июля издание The New York Post писало, что зумеры признаны самым скучным поколением. Эксперты отмечали, что соцсети вызывают у молодых людей постоянную тревожность из-за страха опозориться, поэтому они предпочитают сидеть дома и не склонны к рискованному поведению.

7 июля журналисты The New York Post о новом тренде "кемпинга в ванной", который набрал популярность среди зумеров. Молодые люди рассказывают в соцсетях, что часами сидят в ванной или уборной, чтобы перегрузиться и отдохнуть от социального давления.