Предпочитают сидеть дома и не рисковать: зумеры признаны самым скучным поколением

В глазах миллениалов и представителей поколения X, поколение Z — это поколение, которое самостоятельно уничтожило живую музыку, культуру питья и общения в целом.

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Зуммеры, или представители так называемого поколения Z признаны самым скучным поколением. Об этом пишет издание The New York Post, которое провело свое исследование на эту тему.

Отмечается, что эта категория людей не умеет развлекаться. Они отдали живые тусовки, клубы и даже концерты миллениалам.

Новое поколение Z вместо этого предпочитает сидеть дома, зарубив в телефон и не рисковать — страх попасть в неуклюжий ролик или мем с вечеринки оказался сильнее желания "погулять".

В этом эксперты обвиняют соцсети. Они вызывают постоянную тревожность, желание все контролировать и страх "отмены". Все это сделало зумеров максимально осторожными.

Чтобы молодежь на "зависала" в телефонах" организаторы концертов уже даже стали запрещать съемку во время концертов и раздавать пакеты для телефонов и наклейки для заклеивания камер телефонов.

В глазах миллениалов и представителей поколения X, поколение Z — это поколение, которое самостоятельно уничтожило живую музыку, культуру питья и общения в целом.

Справка: Зумеры — это поколение Z — молодые люди, которые родились между 1997 и 2012 годами. Их называют цифровыми уроженцами, потому что они привыкли к постоянному доступу к информации и коммуникации в интернете. Они используют технологии для обучения, работы, общения и развлечений.

Напомним, что недавно сообщалось, что новый тренд "кемпинга в ванной" стал захватывать поколение Z молодое поколение, которое так пытается избавиться от социального давления и найти "свое пространство". В то же время профильные специалисты говорят, что такие действия могут иметь серьезное влияние на психическое здоровье молодежи.