Воліють сидіти вдома і не ризикувати: зумери визнані найнуднішим поколінням

В очах міленіалів та представників покоління X, покоління Z – це покоління, яке самотужки знищило живу музику, культуру пиття та спілкування загалом.

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Зумери, або представники так званого покоління Z визнані найнуднішим поколінням. Про це пише видання The New York Post, яке провело своє дослідження на цю тему.

Зазначається, що ця категорія людей не вміє розважатися. Вони віддали живі тусовки, клуби і навіть концерти міленіалам.

Нове покоління Z натомість воліє сидіти вдома, зарурившись в телефон і не ризикувати — страх потрапити в незграбний ролик або мем з вечірки виявився сильнішим за бажання "погуляти".

У цьому експерти звинувачують соцмережі. Вони викликають постійну тривожність, бажання все контролювати і страх "скасування". Все це зробило зумерів максимально обережними.

Щоб молодь на "зависала" в телефонах" організатори концертів вже навіть стали забороняти зйомку під час концертів і роздавати пакети для телефонів і наліпки для заклеювання камер телефонів.

В очах міленіалів та представників покоління X, покоління Z – це покоління, яке самотужки знищило живу музику, культуру пиття та спілкування загалом.

Довідка: Зумери — це покоління Z — молоді люди, які народилися між 1997 і 2012 роками. Їх називають цифровими уродженцями, бо вони звикли до постійного доступу до інформації та комунікації в інтернеті. Вони використовують технології для навчання, роботи, спілкування та розваг.

Нагадаємо, що нещодавно повідомлялося, що новий тренд "кемпінгу у ванній" став захоплювати покоління Z молоде покоління, яке так намагається позбутися від соціального тиску та знайти "свій простір". Водночас профільні фахівці кажуть, що такі дії можуть мати серйозний вплив на психічне здоров'я молоді.