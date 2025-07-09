Втекти від реальності: новий тренд "кемпінгу у ванній" стає популярним серед зумерів (відео)

Тренд "кемпінгу у ванній" став захоплювати покоління Z молоде покоління, яке так намагається позбутися від соціального тиску та знайти "свій простір". Водночас профільні фахівці кажуть, що такі дії можуть мати серйозний вплив на психічне здоров'я молоді.

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Новий тренд уже став неймовірно вірусним серед англомовних користувачів соцмереж і продовжує завойовувати прихильність серед молоді, повідомляє New York Post.

Загалом суть цієї терапії більш відому як назвали "кемпінг у ванній" полягає в тому, що люди практикують її як у громадських, так і в домашніх вбиральнях, і вона може тривати годинами.

"Я — кемпер у туалеті. Щоразу, коли я відчуваю перенасичення — на вечірці чи навіть вдома, я просто йду у ванну кімнату трохи перезавантажитися", — заявляє блогер під ніком @Hendo у відео, яке набрало понад 135 тис. переглядів.

Цей тіктокер із Чикаго стверджує, що займається "туалетним кемпінгом" уже 20 років та зізнається: іноді він може сидіти у ванній "буквально годинами, просто думаючи про життя".

"У ванній нічого не відбувається. Немає вікон, на які можна подивитися. Тільки я і я — наодинці з собою", — каже він.

Ще один тіктокер з ніком @callmenationyt говорить, що теж прихильно ставиться до "кемпінгу у ванній" та що давно займається цим.

"Кемпінг у туалеті — мабуть, одне з п’яти найкращих рішень, які я ухвалив у 9 років", — зізнається тіктокер.

Водночас психологи вважають, що довге сидіння у ванній або душі може бути ознакою проблем із психічним здоров’ям.

"У деяких випадках люди, які борються з депресією, можуть сидіти в душі тривалий час. Такі дії можуть свідчити про глибші психологічні проблеми", — пише експертка з медіапсихології Синтія Вінні.

Реакція соцмереж

Новий тренд серед молоді активно обговорюють у коментарях до згаданих роликів. Загалом користувачі закликають використовувати "кемпінг" не тільки як форму ментального "детоксу", але й знати, що є таке місце в домі, де "ніхто тебе не турбує".

Найбільше дописувачі вподобали наступні репліки:

"Я просто сиджу на унітазі та дивлюся TikTok прямо зараз";

"Іду в туалет, щоб або слухати музику, або нескінченно гортати стрічку";

"Кемпери в туалеті на роботі, які просто сидять у кабінці, коли мені реально треба, — доводять до сказу";

"О Боже, я думала, це просто моя дивна звичка! Ванна завжди була моїм безпечним простором. Коли переїжджаю — це перше місце, яке оцінюю для комфорту";

"Це була єдина кімната, де я відчував себе в безпеці. Страждав від багатьох панічних атак, що тривали всю ніч";

"Я постійно ховався у ванній, коли мої батьки сварилися, а тато напивався. У моїй кімнаті немає замка, тож я просто сидів там годинами… Це насправді трохи сумно".

Раніше Фокус повідомляв, що лише зумери не справилися з вкручуванням лампочки. Дослідники були шоковані тим, що це покоління має серйозні проблеми з виконанням простих завдань — від вкручування лампочки до базових практичних дій.

Згодом стало відомо, що зумери не відокремлюють брехню від правди. Попри поширену думку про те, що сучасна молодь природним чином орієнтується в цих водах краще, ніж старші покоління, останні дані малюють набагато складнішу і сумнішу картину.