Сбежать от реальности: новый тренд "кемпинга в ванной" становится популярным среди зумеров (видео)

Тренд "кемпинга в ванной" стал захватывать поколение Z молодое поколение, которое так пытается избавиться от социального давления и найти "свое пространство". В то же время профильные специалисты говорят, что такие действия могут иметь серьезное влияние на психическое здоровье молодежи.

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Новый тренд уже стал невероятно вирусным среди англоязычных пользователей соцсетей и продолжает завоевывать расположение среди молодежи, сообщает New York Post.

В целом суть этой терапии более известную как назвали "кемпинг в ванной" заключается в том, что люди практикуют ее как в общественных, так и в домашних уборных, и она может длиться часами.

"Я — кемпер в туалете. Каждый раз, когда я чувствую перенасыщение — на вечеринке или даже дома, я просто иду в ванную комнату немного перезагрузиться", — заявляет блогер под ником @Hendo в видео, которое набрало более 135 тыс. просмотров.

Этот тиктокер из Чикаго утверждает, что занимается "туалетным кемпингом" уже 20 лет и признается: иногда он может сидеть в ванной "буквально часами, просто думая о жизни".

"В ванной ничего не происходит. Нет окон, на которые можно посмотреть. Только я и я — наедине с собой", — говорит он.

Еще один тиктокер с ником @callmenationyt говорит, что тоже благосклонно относится к "кемпингу в ванной" и что давно занимается этим.

"Кемпинг в туалете — пожалуй, одно из пяти лучших решений, которые я принял в 9 лет", — признается тиктокер.

В то же время психологи считают, что долгое сидение в ванной или душе может быть признаком проблем с психическим здоровьем.

"В некоторых случаях люди, которые борются с депрессией, могут сидеть в душе длительное время. Такие действия могут свидетельствовать о более глубоких психологических проблемах", — пишет эксперт по медиапсихологии Синтия Винни.

Реакция соцсетей

Новый тренд среди молодежи активно обсуждают в комментариях к упомянутым роликам. В целом пользователи призывают использовать "кемпинг" не только как форму ментального "детокса", но и знать, что есть такое место в доме, где "никто тебя не беспокоит".

Больше всего корреспондентам понравились следующие реплики:

"Я просто сижу на унитазе и смотрю TikTok прямо сейчас";

"Иду в туалет, чтобы либо слушать музыку, либо бесконечно листать ленту";

"Кемперы в туалете на работе, которые просто сидят в кабинке, когда мне реально надо, — доводят до белого каления";

"О Боже, я думала, это просто моя странная привычка! Ванная всегда была моим безопасным пространством. Когда переезжаю — это первое место, которое оцениваю для комфорта";

"Это была единственная комната, где я чувствовал себя в безопасности. Страдал от многих панических атак, продолжавшихся всю ночь";

"Я постоянно прятался в ванной, когда мои родители ссорились, а папа напивался. В моей комнате нет замка, так что я просто сидел там часами... Это на самом деле немного грустно".

Ранее Фокус сообщал, что только зумеры не справились с вкручиванием лампочки. Исследователи были шокированы тем, что это поколение имеет серьезные проблемы с выполнением простых задач — от вкручивания лампочки до базовых практических действий.

Со временем стало известно, что зуммеры не отделяют ложь от правды. Несмотря на распространенное мнение о том, что современная молодежь естественным образом ориентируется в этих водах лучше, чем старшие поколения, последние данные рисуют гораздо более сложную и печальную картину.