Годинами скролять соцмережі в ліжку: 70% зумерів не можуть заснути через фінансову тривогу, — ЗМІ

7 з 10 представників покоління зумерів не можуть спати ночами, бо хвилюються через гроші. При цьому замість планування бюджету вони воліють годинами лежати в ліжку перед екранами телевізорів і смартфонів.

Згідно з дослідженням компанії-виробника матраців Amerisleep, майже половина американців відзначили, що їхній сон погіршився після підвищення тарифів президентом США Дональдом Трампом, пише The Fortune. Найбільше страждають зумери (люди, які народилися між 1997 і 2012 роками) — 70% представників цього покоління погано засинають, бо переживають через зростання цін, плати за оренду житла та страх не знайти роботу.

За словами журналістів, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл підтвердив, що представники покоління зумерів не можуть відпочити через стурбованість економічною ситуацією. Проте замість того, щоб планувати бюджет чи створювати резервні заощадження, молодь лежить у ліжку без сну, переглядає соціальні мережі (що більше підживлює тривожність, ніж зменшує її) та дивиться телевізор. Згідно з дослідженням, годинами лежить у ліжку перед телеекраном майже кожен третій зумер.

Як поколінню зумерів впоратися з тривожністю

У звіті компанії зазначається, що швидкий дофамін від скролінгу та перегляду телевізора лише відкладає подолання тривоги, але в перспективі призводить до порушення ритму сну та ще більшої втоми.

Замість уникнення тривоги вночі, експерти пропонують створювати "вікно для тривог" удень. Для цього можна виділити 15-20 хвилин на записування своїх проблем і можливих рішень, а коли тривожність виникне вночі, нагадувати собі, що ці питання вже розв'язано.

Щоб відучити себе від скролінгу соцмереж, експерти рекомендують встановити для телефону "комендантську" за годину до сну чи взагалі прибирати гаджети до іншої кімнати. Натомість можна почитати паперову книгу, зробити легку розтяжку чи записати щось у щоденнику.

Для більшої впевненості у фінансовому плані дослідники рекомендують ставити перед собою невеликі та досяжні цілі, як створення резервного фонду чи погашення однієї невеликої заборгованості. Також рекомендується відстежувати свої витрати, доходи та борги, щоб точно знати своє фінансове становище та уникнути відчуття втрати контролю.

Нагадаємо, 25 липня видання The New York Post писало, що зумери визнані найнуднішим поколінням. Експерти зазначали, що соцмережі викликають у молодих людей постійну тривожність через страх зганьбитися, тому вони воліють сидіти вдома та не схильні до ризикової поведінки.

7 липня журналісти The New York Post про новий тренд "кемпінгу у ванній", який набрав популярності серед зумерів. Молоді люди розповідають в соцмережах, що годинами сидять у ванній чи вбиральні, щоб перевантажитися та відпочити від соціального тиску.