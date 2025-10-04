Будильник не знадобиться: на iPhone є хитре налаштування, яке допоможе вам прокинутися

Смартфони давно вже перестали бути просто пристроєм для зв'язку. Вони виконують безліч корисних функцій — але при цьому деякі функції все-таки можуть вислизати від нашої уваги.

Related video

Телефон може використовуватися і як будильник, нагадує slashgear.com. Наприклад, на iPhone можна створювати і керувати будильниками через вбудований додаток "Годинник". Перейдіть на вкладку "Будильники", натисніть на значок "+", введіть бажаний час спрацьовування і встановіть будильник.

Але якщо ви не фанат ранкових сигналів смартфона, то є і більш витончений спосіб, зазначає видання. Коли ви запустите додаток "Годинник", ви побачите розділ сну і пробудження поверх інших будильників. Ця функція розроблена для комфортної роботи з вашим графіком сну, у неї більший вибір звукових сигналів і гучність їх наростає поступово, а не одразу, як на звичайному будильнику.

Як налаштувати графік сну на iPhone

Увімкніть режим "Фокус на сні" (це автоматично заданий період часу, який активується автоматично). Це можна зробити, перейшовши в "Налаштування" > "Фокус на сні" > "Сон".

Далі ви можете вибрати час відходу до сну і час пробудження, перетягуючи стрілки, а також налаштувати загальну тривалість сну, обертаючи диск. Як уже було зазначено, можна вибрати приємнішу мелодію, ніж на стандартному будильнику, і вона набиратиме обертів поступово.

Більш детально можна налаштувати режим через застосунок "Здоров'я". Там є автоматичне ввімкнення режиму Sleep Focus відповідно до розкладу будильника. Ви також можете встановити час "Відпочинку", коли режим Sleep Focus активується і фільтрує відволікаючі повідомлення. Ви також можете керувати своїм режимом сну на Apple Watch і відстежувати життєво важливі показники, такі як пульс і частота дихання.

Після налаштування ваш графік сну буде повторюватися в ті дні, коли він активний. Ви також можете додати інші графіки для певних днів через застосунок "Здоров'я" — наприклад, якщо хочете поспати довше у вихідні. Функція "Графік сну" також надсилатиме вам своєчасні повідомлення про початок "Відходу до сну" і "Режиму сну".

Раніше стало відомо, що сон біля телевізора може бути корисним. Зазвичай медики це не схвалюють, але для деяких людей телевізор є частиною ритуалу засинання.

Також повідомлялося, що 70% зумерів не можуть заснути через фінансову тривогу. При цьому замість планування бюджету молоді люди воліють годинами лежати в ліжку перед екранами телевізорів і смартфонів.