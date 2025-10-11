Працюють на iPhone, але не "дружать" з iPad: чому одні й ті самі додатки мають різний вигляд

Часто думають, що нові додатки та ігри на iPhone і iPad працюватимуть однаково, адже обидва ґаджети — з одного і того ж всесвіту Apple. Але насправді не все так просто — буває, що на "підгонку" телефонних додатків для планшета йде кілька років.

Related video

Звісно, можна знайти, завантажити та встановити версії додатків для iPhone на iPad через App Store, але це не те саме, що мати окремий додаток для iPad, зазначає slashgear.com. І хоча відмінність невелика, вона може призводити до збоїв або інших проблем. Адже ви використовуєте програмне забезпечення, розроблене для іншої платформи з іншими розмірами екрана.

Але є кілька прикладів популярних додатків для iPhone, які все-таки отримали повноправні версії для iPad. Видання перераховує додатки, добре знайомі шанувальникам Apple.

Погода

Цей застосунок був невід'ємною частиною iPhone від самої його появи в 2007 році. І тільки у 2022 році, з виходом iPadOS 16, ми отримали повноцінний "погодний" інтерфейс на iPad. Таким чином, цілих 12 років у користувачів iPad було всього чотири варіанти: завантажити сторонній застосунок із погодою, спробувати запустити застосунок "Погода" з iPhone на iPad, взагалі не перевіряти погоду на iPad (тобто використовувати для цього iPhone) і просто чекати.

Instagram

Один із тих додатків, які знає кожен, навіть якщо ним не користується. Соціальна мережа, орієнтована на фотографії, з'явилася на iPhone наприкінці 2010 року, але окремої версії для iPad тоді не було.

Тут часу знадобилося навіть ще більше, ніж у випадку з "Погодою". Тільки через 15 років Instagram дістався до iPad. Утім, відмінності все-таки і зараз є: формат на планшеті відрізняється від телефонного, і у версії для iPad більше уваги приділяється Reels.

WhatsApp

У 2009 році цей сервіс, здавалося б, цілком може стати заміною стандартному додатку "Повідомлення". Але цього не сталося, а власний застосунок для iPad у нього теж з'явився доволі пізно — тільки в травні 2025 року.

Калькулятор

Оригінальний застосунок для iPhone було попередньо встановлено на пристрої з самого першого випуску в 2007 році. І тут знову була довга історія впровадження на iPad: версію застосунку для планшета було включено в реліз iPadOS 18 лише наприкінці 2024 року. Досить дивно, зазначає видання, адже "Калькулятор" було б логічно робити функцією за замовчуванням.

Телефон

Звичайно, дзвінки частіше здійснюються зі смартфона, ніж з планшета. Але справа в самому принципі — у iPad цієї стандартної функції не було до виходу iPadOS 26 у вересні 2025 року. Тобто різниця між її появою на iPhone (у 2007-му) і на iPad становить 18 років.

Раніше стало відомо, що на iPhone є хитре налаштування, яке допоможе вам прокинутися. Мова про застосунок "Годинник", у якому ви можете "поворожити" з налаштуваннями на свій розсуд.