Заряжается за 30 минут, чтобы проехать 200 км: в Европе запустили поезд на аккумуляторах

Первый электропоезд в Хорватии на аккумуляторных батареях официально начал пассажирские перевозки. Он имеет запас хода 200 км и максимальную скорость 120 км/ч.

Related video

Электротранспорт был разработан в рамках проекта "Внедрение зеленых технологий в пассажирский железнодорожный транспорт". Проект также включает строительство шести зарядных станций в разных городах страны по пути следования поезда, пишет railwaypro.com.

Поезд был изготовлен компанией Končar. Он имеет запас хода 200 километров и будет эксплуатироваться на неэлектрифицированных линиях в Сплите и его окрестностях с декабря. Общая стоимость проекта составляет 17,1 млн евро, из которых 13,3 млн евро предоставлены за счет финансирования NRRP.

Электропоезд будет курсировать по маршруту Вировитица–Беловар–Вировитица, а также будет использоваться для тестирования зарядной инфраструктуры, строительство которой в настоящее время находится на завершающей стадии. После ввода в эксплуатацию зарядной станции в Сплит-Предградже, который ожидается к середине декабря 2025 года, поезд начнет курсировать по маршруту Сплит–Каштел-Стари–Сплит.

Двухвагонный низкопольный состав оборудован пандусами для инвалидных колясок, местом для велосипедов и туалетами для людей с ограниченными возможностями. Внутри и снаружи поезда ведется видеонаблюдение, а в пассажирских зонах установлены экраны для просмотра видеоконтента. Пассажиры могут воспользоваться аудиовизуальными объявлениями на станциях и бесплатным Wi-Fi.

Поезд рассчитан на 113 сидячих и 114 стоячих мест и может быть сопряжен с низкопольными поездами нового поколения для увеличения вместимости. Он предназначен для движения по неэлектрифицированным участкам хорватской железнодорожной сети с максимальной скоростью 120 км/ч. Он работает исключительно на аккумуляторных батареях и заряжается исключительно на специальных зарядных станциях. Полная зарядка занимает до 30 минут.

Ранее мы писали о том, что в Германии запустят особенные поезда на батареях. Новые аккумуляторы для поездов обеспечат повышенную безопасность, больший срок службы и меньшие выбросы CO2, утверждает производитель.