Заряджається за 30 хвилин, щоб проїхати 200 км: у Європі запустили поїзд на акумуляторах

Перший електропоїзд у Хорватії на акумуляторних батареях офіційно розпочав пасажирські перевезення. Він має запас ходу 200 км і максимальну швидкість 120 км/год.

Електротранспорт було розроблено в рамках проєкту "Впровадження зелених технологій у пасажирський залізничний транспорт". Проєкт також передбачає будівництво шести зарядних станцій у різних містах країни на шляху прямування поїзда, пише railwaypro.com.

Поїзд був виготовлений компанією Končar. Він має запас ходу 200 кілометрів і експлуатуватиметься на неелектрифікованих лініях у Спліті та його околицях з грудня. Загальна вартість проєкту становить 17,1 млн євро, з яких 13,3 млн євро надано за рахунок фінансування NRRP.

Електропоїзд курсуватиме за маршрутом Вировитиця-Беловар-Вировитиця, а також використовуватиметься для тестування зарядної інфраструктури, будівництво якої наразі перебуває на завершальній стадії. Після введення в експлуатацію зарядної станції в Спліт-Предграджі, який очікується до середини грудня 2025 року, поїзд почне курсувати за маршрутом Спліт-Каштел-Старі-Спліт.

Двовагонний низькопідлоговий потяг обладнано пандусами для інвалідних візків, місцем для велосипедів і туалетами для людей з обмеженими можливостями. Усередині та зовні поїзда ведеться відеоспостереження, а в пасажирських зонах встановлено екрани для перегляду відеоконтенту. Пасажири можуть скористатися аудіовізуальними оголошеннями на станціях і безкоштовним Wi-Fi.

Поїзд розрахований на 113 сидячих і 114 стоячих місць і може бути пов'язаний з низькопідлоговими поїздами нового покоління для збільшення місткості. Він призначений для руху неелектрифікованими ділянками хорватської залізничної мережі з максимальною швидкістю 120 км/год. Він працює виключно на акумуляторних батареях і заряджається виключно на спеціальних зарядних станціях. Повна зарядка займає до 30 хвилин.

