Прослужать у 10 разів довше: у Німеччині запустять особливі поїзди на батареях

Нові акумулятори для поїздів забезпечать підвищену безпеку, більший термін служби і менші викиди CO2, стверджує виробник.

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Компанія Saft (дочірня TotalEnergies) постачає німецькому виробнику залізничної техніки Siemens Mobility свої передові тягові батареї на основі оксиду титанату літію (LTO), які будуть використовуватися в семи водневих поїздах наступного покоління Mireo Plus H. Про це пише Interesting Engineering.

Як пояснюють у виданні, в поїздах Mireo Plus H основним джерелом енергії служить водень. Зі свого боку батареї виконують функцію прискорення, щоб компенсувати обмеження потужності паливних елементів, і гальмування, щоб відновлювати кінетичну енергію. Кожен поїзд Mireo Plus H включає дві батареї LTO, по одній на кожну двовагонну секцію.

Повідомляється, що акумулятори забезпечують у 10 разів більший термін служби порівняно з іншими технологіями і гарантують безпеку завдяки своїй стабільній електрохімії. Крім того, вища швидкість заряду і розряду робить їх ідеальними для живлення тягових систем.

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"Впровадження цієї інноваційної технології для тягових додатків забезпечує значні переваги порівняно з попередніми поколіннями літій-іонних акумуляторів, включно з підвищеною безпекою та надійністю, меншими викидами CO2, збільшеним терміном служби та більшою потужністю", — стверджує гендиректор Saft Седрік Дюкло.

За даними порталу, на відміну від інших літій-іонних акумуляторів, що мають анод з вуглецю або графіту, анод акумуляторів LTO заснований на титанаті літію. Призматичний формат для осередків LTO забезпечує оптимальну щільність пакування поряд з надійністю і довговічністю для терміну служби не менше 10 років, а потенційно і до 15 років.

Седрік Дюкло наголосив, що акумулятори LTO ідеально підходять для пристроїв, які потребують швидкого заряджання, оскільки їх можна повністю зарядити за десять хвилин або менше. Крім того, LTO може переносити стан заряду 0% без виникнення будь-яких згубних наслідків і вимагає менше заходів безпеки.

Нагадаємо, фахівці з Національної лабораторії Лоуренса Берклі у співпраці з дослідниками Каліфорнійського університету дійшли висновку, що застосування електропоїздів з акумуляторною батареєю зможе заощадити $6,5 млрд на рік і запобігти викиду 35 млн тонн вуглекислого газу щорічно.

Раніше американський виробник вантажних поїздів Wabtec у співпраці з Університетом Карнегі-Меллон також презентував перший у світі акумуляторний електровоз, що працює на 18 тисячах літій-іонних батареях, маючи при цьому таку ж потужність, як сто автомобілів Tesla.