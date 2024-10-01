Прослужат в 10 раз дольше: в Германии запустят особенные поезда на батареях

Новые аккумуляторы для поездов обеспечат повышенную безопасность, больший срок службы и меньшие выбросы CO2, утверждает производитель.

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Компания Saft (дочерняя TotalEnergies) поставляет немецкому производителю железнодорожной техники Siemens Mobility свои передовые тяговые батареи на основе оксида титаната лития (LTO), которые будут использоваться в семи водородных поездах следующего поколения Mireo Plus H. Об этом пишет Interesting Engineering.

Как объясняют в издании, в поездах Mireo Plus H основным источником энергии служит водород. В свою очередь батареи выполняют функцию ускорения, чтобы компенсировать ограничения мощности топливных элементов, и торможения, чтобы восстанавливать кинетическую энергию. Каждый поезд Mireo Plus H включает две батареи LTO, по одной на каждую двухвагонную секцию.

Сообщается, что аккумуляторы обеспечивают в 10 раз больший срок службы по сравнению с другими технологиями и гарантируют безопасность благодаря своей стабильной электрохимии. Кроме того, более высокая скорость заряда и разряда делает их идеальными для питания тяговых систем.

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"Внедрение этой инновационной технологии для тяговых приложений обеспечивает значительные преимущества по сравнению с предыдущими поколениями литий-ионных аккумуляторов, включая повышенную безопасность и надежность, меньшие выбросы CO2, увеличенный срок службы и большую мощность", — утверждает гендиректор Saft Седрик Дюкло.

По данным портала, в отличие от других литий-ионных аккумуляторов, имеющих анод из углерода или графита, анод аккумуляторов LTO основан на титанате лития. Призматический формат для ячеек LTO обеспечивает оптимальную плотность упаковки наряду с надежностью и долговечностью для срока службы не менее 10 лет, а потенциально и до 15 лет.

Седрик Дюкло подчеркнул, что аккумуляторы LTO идеально подходят для устройств, требующих быстрой зарядки, так как их можно полностью зарядить за десять минут или меньше. Кроме того, LTO может переносить состояние заряда 0% без возникновения каких-либо пагубных последствий и требует меньше мер безопасности.

Напомним, специалисты из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в сотрудничестве с исследователями Калифорнийского университета пришли к выводу, что применение электропоездов с аккумуляторной батареей сможет сэкономить $6,5 млрд в год и предотвратить выброс 35 млн тонн углекислого газа ежегодно.

Ранее американский производитель грузовых поездов Wabtec в сотрудничестве с Университетом Карнеги-Меллон также представил первый в мире аккумуляторный электровоз, который работает на 18 тысячах литий-ионных батареях, имея при этом такую же мощность, как сто автомобилей Tesla.