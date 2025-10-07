Скоро появится Galaxy S26 Ultra: главные изменения, которых ждут от флагмана Samsung

До анонса серии смартфонов Samsung Galaxy S26 остались считанные месяцы, и в сети уже появились первые подробности. Судя по утечкам, нас ждет изменение в модельном ряду, возвращение процессоров Exynos и долгожданное повышение мощности зарядки.

По традиции инсайдеры уже поделились информацией о новинках задолго до презентации в январе, пишет Phone Arena. Довольно смелым шагом может стать отказ от модели Plus. По слухам, Samsung может заменить ее на Galaxy S26 Edge — наследника ультратонкого смартфона 2025-го. Базовую модель, в свою очередь, переименуют в Galaxy S26 Pro. Таким образом, линейка может в этот раз состоять из трех моделей: S26 Pro, S26 Edge и S26 Ultra.

Чипсет и зарядка

Если в линейке S25 бренд полностью перешел на чипы Snapdragon, то в S26 могут вернуться к выпуску разных версий. Ожидается, что Galaxy S26 Ultra получит флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5, а младшие модели — фирменный Exynos 2600, построенный по 2-нм техпроцессу. Однако в США и Южной Корее, скорее всего, все три модели будут продаваться на базе Snapdragon.

Samsung наконец-то может ускорить зарядку своих флагманов. В этом аспекте производитель давно стагнировал. Есть информация, что мощность проводной зарядки в Galaxy S26 Ultra вырастет с 45 до 60 Вт. Это все еще меньше, чем у китайских конкурентов, но уже считается шагом вперед. Еще ожидается поддержка нового стандарта беспроводной зарядки Qi2.

Galaxy S26 Ultra (неофициальный рендер) Фото: OnLeaks

Камеры и дизайн

Камеры получат точечные улучшения. Galaxy S26 Ultra может получить новый, более крупный 200-мегапиксельный фотосенсор от Sony, а также технологию переменной диафрагмы. Последняя дает возможность гибко подстраивать кадр под условия освещения, захватывая меньше или боьше света в зависимости от ситуации. Младшие модели тоже получат улучшенные модули.

В дизайне кардинальных изменений не ожидается. Galaxy S26 Ultra станет чуть тоньше и получит более скругленные углы вместе с обновленным, более округлым стилусом S Pen. Модель Edge обзаведется широким блоком камер на всю ширину корпуса, в стиле актуальных iPhone и Pixel.

Одним из главных преимуществ Galaxy S26 Ultra может стать передовой экран M14 OLED. Ожидается, что дисплей станет ярче, долговечнее и энергоэффективнее, что положительно скажется не только на качестве картинки, но и на времени автономной работы.

