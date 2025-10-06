Никто не ожидал: у самого тонкого смартфона Samsung появился серьезный конкурент (видео)

Компания Motorola подтвердила планы выпустить ультратонкий смартфон Moto X70 Air. Пока о новинке мало что известно, но некоторые подробности в сеть все-таки просочились.

Телефон на мировом рынке представят под наименованием Motorola Edge 70, пишет androidauthority.com. В Китае он выйдет уже в этом месяце, а дата международной премьеры пока не называется.

Тем временем в сети появился рекламный ролик готовящегося к выходу Motorola Edge 70. Там говорится, что толщина смартфона составит менее 6 мм. А это ставит его в один ряд с ультратонкими флагманами от Samsung и Apple – Galaxy S25 Edge и iPhone 17 Air.

Судя по нескольким снимкам Edge 70, можно предположить, что смартфон получит защиту от воды и пыли. Впрочем, точный рейтинг IP пока что тоже не раскрывается. Однако уже известны три стильных цвета новой модели, вдохновленные Pantone, – это будут Lily Pad, Gadget Gray и Bronze Green.

Также представлен снимок, на котором видно, что основная задняя камера нового смартфона получит разрешение 50 МП, оптическую стабилизацию изображения (OIS) и угол обзора 120 градусов.

