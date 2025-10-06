Ніхто не очікував: у найтоншого смартфона Samsung з'явився серйозний конкурент (відео)

Компанія Motorola підтвердила плани випустити ультратонкий смартфон Moto X70 Air. Поки про новинку мало що відомо, але деякі подробиці в мережу все-таки просочилися.

Телефон на світовому ринку представлять під найменуванням Motorola Edge 70, пише androidauthority.com. У Китаї він вийде вже цього місяця, а дата міжнародної прем'єри поки не називається.

Тим часом у мережі з'явився рекламний ролик підготовлюваного до виходу Motorola Edge 70. Там ідеться про те, що товщина смартфона становитиме менше 6 мм. А це ставить його в один ряд з ультратонкими флагманами від Samsung і Apple — Galaxy S25 Edge і iPhone 17 Air.

Судячи з кількох знімків Edge 70, можна припустити, що смартфон отримає захист від води і пилу. Втім, точний рейтинг IP поки що теж не розкривається. Однак уже відомі три стильні кольори нової моделі, натхненні Pantone, — це будуть Lily Pad, Gadget Gray і Bronze Green.

Також представлений знімок, на якому видно, що основна задня камера нового смартфона отримає роздільну здатність 50 МП, оптичну стабілізацію зображення (OIS) і кут огляду 120 градусів.

Раніше смартфон Motorola Razr потрапляв до рейтингу найдостойніших Android-телефонів. Тоді йшлося про модель Razr Plus 2024, і серед її переваг називалися зручні функції, великий дисплей і яскраві кольори.

Також стало відомо, які смартфони можна купити замість Samsung Galaxy Z Flip 7. У списку фаворитів називалася і модель Motorola Razr (2025).