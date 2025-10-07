Скоро з'явиться Galaxy S26 Ultra: головні зміни, яких чекають від флагмана Samsung

До анонсу серії смартфонів Samsung Galaxy S26 залишилися лічені місяці, і в мережі вже з'явилися перші подробиці. Судячи з витоків, на нас чекає зміна в модельному ряду, повернення процесорів Exynos і довгоочікуване підвищення потужності зарядки.

За традицією інсайдери вже поділилися інформацією про новинки задовго до презентації в січні, пише Phone Arena. Досить сміливим кроком може стати відмова від моделі Plus. За чутками, Samsung може замінити її на Galaxy S26 Edge — спадкоємця ультратонкого смартфона 2025-го. Базову модель, своєю чергою, перейменують на Galaxy S26 Pro. Таким чином, лінійка може цього разу складатися з трьох моделей: S26 Pro, S26 Edge і S26 Ultra.

Чипсет і зарядка

Якщо в лінійці S25 бренд повністю перейшов на чіпи Snapdragon, то в S26 можуть повернутися до випуску різних версій. Очікується, що Galaxy S26 Ultra отримає флагманський Snapdragon 8 Elite Gen 5, а молодші моделі — фірмовий Exynos 2600, побудований за 2-нм техпроцесом. Однак у США і Південній Кореї, найімовірніше, всі три моделі продаватимуться на базі Snapdragon.

Samsung нарешті може прискорити зарядку своїх флагманів. У цьому аспекті виробник давно стагнував. Є інформація, що потужність дротової зарядки в Galaxy S26 Ultra зросте з 45 до 60 Вт. Це все ще менше, ніж у китайських конкурентів, але вже вважається кроком вперед. Ще очікується підтримка нового стандарту бездротової зарядки Qi2.

Galaxy S26 Ultra (неофіційний рендер) Фото: OnLeaks

Камери та дизайн

Камери отримають точкові поліпшення. Galaxy S26 Ultra може отримати новий, більший 200-мегапіксельний фотосенсор від Sony, а також технологію змінної діафрагми. Остання дає можливість гнучко підлаштовувати кадр під умови освітлення, захоплюючи менше або більше світла залежно від ситуації. Молодші моделі теж отримають поліпшені модулі.

У дизайні кардинальних змін не очікується. Galaxy S26 Ultra стане трохи тоншим і отримає більш округлені кути разом з оновленим, більш округлим стилусом S Pen. Модель Edge обзаведеться широким блоком камер на всю ширину корпусу, в стилі актуальних iPhone і Pixel.

Однією з головних переваг Galaxy S26 Ultra може стати передовий екран M14 OLED. Очікується, що дисплей стане яскравішим, довговічнішим і енергоефективнішим, що позитивно позначиться не тільки на якості картинки, а й на часі автономної роботи.

Раніше Фокус писав, що у найтоншого смартфона Samsung з'явився серйозний конкурент. Компанія Motorola підтвердила плани випустити ультратонкий смартфон Moto X70 Air. Поки про новинку мало що відомо, але деякі подробиці в мережу все-таки просочилися.