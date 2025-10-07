Дешевый конкурент iPhone Air с батареей на 5200 мАч: чем удивил смартфон Tecno Slim (фото)

Tecno Spark Slim — ответ ультратонкому флагману iPhone Air из среднего сегмента Android. При толщине всего 5,75 мм он оснащен емким аккумулятором на 5200 мАч.

Китайский бренд доказывает, что имиджевый дизайн необязательно должен стоить тысячу долларов. Здесь постарались совместить эстетику и практичность, почти не жертвуя важными характеристиками, пишет Gizchina.

Красивый, но осторожность не помешает

Смартфон ощущается легким и изящным, причем о прочности тоже позаботились. Рама из алюминия и основа из нержавеющей стали придают ему жесткость, но все же стоит воспользоваться прозрачным чехлом, который предусмотрен в комплекте. При толщине менее 6 мм и весе 156 грамм корпус обладает задней панелью из стекловолокна либо керамики (в зависимости от версии), которая не собирает отпечатков пальцев. Заявлены защита от брызг по стандарту IP64 и спецификация MIL-STD-810H.

Блок камер выполнен в форме горизонтальной "пилюли" и почти не выступает из корпуса, что добавляет дизайну минимализма. А вокруг него расположена светящаяся полоса — выглядит футуристично.

Задняя панель Tecno Spark Slim Фото: gizchina.com

Дисплей и батарея

6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления до 144 Гц радует яркостью картинки. Он выдает до 4500 нит в пике, так что эксплуатация в солнечные дни будет комфортной. Впрочем, скругленные края, хоть и создают эффект безрамочности, могут приводить к случайным нажатиям при скроллинге.

В сверхтонкий корпус инженеры вместили аккумулятор на 5200 мАч, значительно превосходящий iPhone Air (3149 мАч). В тестах его хватает на полный день активного использования (около 6,5 часов экрана). Поддерживается 45-ваттная зарядка, которая пополняет батарею с 10% до 70% примерно за полчаса. Однако при зарядке или во время долгих игровых сессий корпус ощутимо нагревается.

Быстродействие и камеры

За производительность отвечает процессор Mediatek Helio G200 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Это не самый мощный чип, и для требовательных игр он не подойдет. Однако для повседневных задач — мессенджеров, соцсетей, видео — его в целом хватает.

Единственная 50-Мп основная камера делает на удивление качественные снимки при хорошем освещении, но в темноте ожидаемо появляются шумы и теряется детализация. 13-Мп селфи-модуль справляется со своей задачей, но в условиях яркого света может пересвечивать фон.

Толщина Tecno Spark Slim Фото: gizchina.com

Итог

Tecno Spark Slim — это уникальный аппарат среди среднебюджетников в Android-сегменте. Он предлагает интересный дизайн, качественный экран и впечатляющую автономность для своих габаритов. Из компромиссов — чипсет начального уровня и не слишком продвинутые камеры. Цена Tecno Spark Slim еще не объявлена. Дебют смартфона ожидается в октябре 2025 года.

