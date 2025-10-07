Дешевий конкурент iPhone Air з батареєю на 5200 мАг: чим здивував смартфон Tecno Slim (фото)

Tecno Spark Slim — відповідь ультратонкому флагману iPhone Air із середнього сегмента Android. При товщині всього 5,75 мм він оснащений ємним акумулятором на 5200 мАг.

Китайський бренд доводить, що іміджевий дизайн необов'язково має коштувати тисячу доларів. Тут постаралися поєднати естетику і практичність, майже не жертвуючи важливими характеристиками, пише Gizchina.

Гарний, але обережність не завадить

Смартфон відчувається легким і витонченим, причому про міцність теж подбали. Рама з алюмінію і основа з нержавіючої сталі надають йому жорсткість, але все ж варто скористатися прозорим чохлом, який передбачений у комплекті. При товщині менше 6 мм і вазі 156 грам корпус має задню панель зі скловолокна або кераміки (залежно від версії), яка не збирає відбитків пальців. Заявлено захист від бризок за стандартом IP64 і специфікація MIL-STD-810H.

Блок камер виконаний у формі горизонтальної "пігулки" і майже не виступає з корпусу, що додає дизайну мінімалізму. А навколо нього розташована смуга, що світиться, — виглядає футуристично.

Задня панель Tecno Spark Slim Фото: gizchina.com

Дисплей і батарея

6,78-дюймовий вигнутий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1.5K і частотою оновлення до 144 Гц радує яскравістю картинки. Він видає до 4500 ніт у піку, тож експлуатація в сонячні дні буде комфортною. Втім, округлені краї, хоч і створюють ефект безрамковості, можуть призводити до випадкових натискань під час скролінгу.

У надтонкий корпус інженери вмістили акумулятор на 5200 мАг, що значно перевершує iPhone Air (3149 мАг). У тестах його вистачає на повний день активного використання (близько 6,5 годин екрану). Підтримується 45-ватна зарядка, яка поповнює батарею з 10% до 70% приблизно за півгодини. Однак під час заряджання або під час довгих ігрових сесій корпус відчутно нагрівається.

Швидкодія та камери

За продуктивність відповідає процесор Mediatek Helio G200 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Це не найпотужніший чип, і для вимогливих ігор він не підійде. Однак для повсякденних завдань — месенджерів, соцмереж, відео — його загалом вистачає.

Єдина 50-Мп основна камера робить напрочуд якісні знімки при хорошому освітленні, але в темряві очікувано з'являються шуми і втрачається деталізація. 13-Мп селфі-модуль справляється зі своїм завданням, але в умовах яскравого світла може пересвічувати фон.

Товщина Tecno Spark Slim Фото: gizchina.com

Підсумок

Tecno Spark Slim — це унікальний апарат серед середньобюджетників в Android-сегменті. Він пропонує цікавий дизайн, якісний екран і вражаючу автономність для своїх габаритів. З компромісів — чипсет початкового рівня і не надто просунуті камери. Ціна Tecno Spark Slim ще не оголошена. Дебют смартфона очікується в жовтні 2025 року.

